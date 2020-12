Vedono qualcosa che nuotava nell’oceano cercando disperatamente di rimanere a gala e decidono di intervenire: poi la grande sorpresa

C’è un cucciolo in mare, ma come è potuto finire in quel pericolo così grande da non riuscire a venirne fuori? Questa è la storia di Flok, un cane che era scappato da casa. La famiglia si è messo a cercarlo subito. A trovarlo in mezzo al mare la barca con a bordo alcuni pescatori che hanno fatto di tutto per salvarlo.

William è un ragazzo che condivide casa e vita con un bel cucciolo nero che si chiama Flok. Il giovane vive con la famiglia a Cosme Velho, in Brasile. E con loro c’è anche Flok.

Un pomeriggio, all’improvviso, il cane di 9 anni è all’improvviso fuggito di casa. Nessuno riusciva a capire dove fosse finito. William è uscito in strada poco dopo di lui, eppure si era già dileguato. E nessuno dei vicini aveva sue notizie.

I giorni passavano e William non aveva perso le speranze, anche se cominciava a disperarsi non sapendo dove fosse Flok. Non era al corrente che a 5 chilometri dalla spiaggia di Copacabana un gruppo di pescatori stava aiutando Flok in mare.

Il cane, infatti, era finito in acqua. E si era spinto così al largo da non riuscire a tornare indietro. La corrente lo trascinava via. Ma per fortuna sono apparsi degli angeli custodi.

Fonte Pixabay

Cucciolo in mare salvato eroicamente dai pescatori

Quando i pescatori hanno visto quel cane non potevano credere ai loro occhi. Ma sono subito intervenuti per salvarlo: era mattino presto e Flok finalmente era al sicuro. Anche se molto spaventato.

I pescatori hanno scattato una foto al cane e la sorella di loro ha pubblicato lo scatto sui social. Dopo tre ore William ha potuto riabbracciare Flok.

Spesso leggiamo storie di cani che salvano persone in mare. O di cani che salvano altri cani in difficoltà, come nel video qui sotto.

Fonte YouTube 10 News First

Questa volta, però, gli eroi sono degli esseri umani. Ai quali Flok e William saranno grati per sempre.