Vendeva zucchero filante e, in una mano, teneva un secchio con un cucciolo dentro: ho saputo dopo perché quel cane stava lì

Questa è una bellissima storia che ha per protagonisti un piccolo cucciolo nel secchio e il suo anziano proprietario che proprio non se la sentiva di lasciarlo a casa da solo tutto il giorno. Ma non poteva nemmeno permettersi di comprargli un trasportino, troppo costoso per lui. E così ha commosso tutti con una soluzione che fa venire le lacrime agli occhi per quanto è dolce e tenera.

Fonte Pixabay

Purtroppo molte persone anziane non si possono godere il meritato riposo, ma sono costrette a racimolare in strada qualcosa per sopravvivere. Ma in molti casi non sono da soli ad affrontare tutto questo.

Il rapporto tra persone anziane e cani è spesso molto forte. Spesso la pet therapy interviene proprio per dare una mano alle persone mature che devono affrontare qualche malattia. Mentre altre volte i cuccioli sono preziosi compagni di vita.

La storia che vi raccontiamo oggi ha fatto commuovere tutti sui social network. Un nonnino è stato ripreso mentre cercava di guadagnare qualcosa in strada, vendendo della merce. Ma non era da solo.

Ogni giorno il signore è accompagnato dal cucciolo che ha salvato dalla strada. E che trasporta comodamente in un piccolo secchio, per non doverlo lasciare solo a casa. Il cagnolino se ne sta buono buono nel suo secchio, perché ama stare con il suo proprietario. Spesso vanno davanti alle scuole e i ragazzini dicono che il cane sembra sorridere.

Il cane nel secchio accompagna ogni giorno l’anziano signore

Il vecchietto ha trovato il cagnolino proprio mentre cercava del cibo tra i sacchi della spazzatura. È povero e non ha niente, ma non ha potuto lasciarlo lì, perché ha un grande cuore.

Don fernando es un hombre que se gana la vida vendiendo algodón de azúcar, es un hombre noble que además lleva consigo a… Posted by Radiomax on Tuesday, February 18, 2020

Così lo ha adottato e condivide con lui quel poco che ha. L’amore, quello invece è infinito. La storia è diventata virale sui social e l’uomo ha ricevuto molte donazioni, così potrà continuare a prendersi cura del suo cane.