Questa è la bellissima e commovente storia di un venditore ambulante che ha poco, ma quel poco che ha lo divide volentieri con dei poveri cani affamati che vivono in strada. Nessuno si ferma a dar loro una mano, tranne quella persona di buon cuore che non ha cibo nemmeno per sé, ma il poco che riesce a racimolare lo dà volentieri a chi ne ha più bisogno.

Fonte foto Pixabay

Le telecamere di sicurezza nella città di Puebla, in Messico, hanno recentemente ripreso un filmato che ha toccato il cuore di tante persone. Un video che in breve tempo è diventato virale perchè mostra come la gentilezza e la generosità possono cambiare il mondo.

Le immagini mostrano il momento in cui alcuni cani affamati ricevono del cibo da un venditore ambulante solitario, che cammina in una strada desolata portando del cibo sulla schiena, che condivide volentieri con quelle povere creature bisognose di affetto e cibo.

La telecamera ha ripreso, come detto dai media locali, un signore che a quanto pare conosce molto bene quegli animali di strada. Si priva del cibo che avrebbe potuto vendere per darlo a loro.

Alcuni cani senzatetto lo seguono da lontano, nella speranza che lui possa condividere quel poco che ha con loro. E lui non manca di accontentarli, perché sa quanto può essere brutto essere soli ad affrontare la vita di strada.

Fonte foto Pixabay

Cani affamati ringraziano a modo loro il venditore ambulante gentile e generoso

Nessuno sa chi sia l’uomo, ma su internet è diventato una vera e propria star. Tutti lo applaudono come se fosse un eroe e il filmato è stato visto 4 milioni di volte.

Fonte foto da video di Facebook expresoweb

Chi ha pubblicato il video sui social ha scritto che ci vorrebbero più persone così.