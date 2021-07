La triste storia di BaoBao, un anziano cane di 17 anni morto dopo un incidente in scooter con il suo proprietario

Quella di oggi è una delle storie più commoventi che ci siamo mai ritrovati a leggere ed ha come protagonista un cane di nome BaoBao. Purtroppo la vita spesso ci mette davanti a degli eventi tristi, che non possiamo evitare. Eventi, come nel caso di questo cane, che coinvolgono anche i bambini.

I genitori hanno il compito di comunicare con i propri figli, spiegare loro cosa sta succedendo e perché ed aiutarli ad affrontare i momenti più difficili.

BaoBao era un anziano cane di 17 anni e da quando era solo un cucciolo, c’è sempre stata una sola cosa che amava fare. Adorava andare in scooter con il suo papà umano. Purtroppo un giorno, l’uomo ho avuto un incidente e il cane è stato investito.

BaoBao ha riportato dei danni irreversibili al bacino e la sua età avanzata non gli ha permesso di sottoporsi ad un intervento, che non avrebbe mai superato. Il suo proprietario non ha avuto altra scelta che ricorrere all’eutanasia.

Ho ho deciso di farlo addormentare per sempre perché non ce la facevo più a vederlo così, volevo solo che smettesse di soffrire.

Ma dopo la decisione, c’era un’altra realtà da dover affrontare. Far capire a suo figlio, il migliore amico del cane, che avrebbe dovuto salutarlo per sempre.

Trovare le parole giuste spesso non è facile, ma alla fine va fatto. Una cosa però l’ho imparata, spesso sottovalutiamo i bambini. Invece capiscono più di quanto possiamo immaginare.

Il saluto tra BaoBao e il bambino

L’ultimo saluto tra il bambino e l’anziano cane è stato ripreso in un video, poi pubblicato sui social network. In pochissimo tempo si è diffuso in ogni parte del mondo, commuovendo migliaia di persone.

Il filmato mostra il padre che spiega a suo figlio perché deve dire addio al cane di famiglia. Il piccolo capisce e piange mentre guarda il suo migliore amico soffrire. Lo accarezza dolcemente e lo rassicura con le sue dolci parole.

Impossibile non commuoversi davanti ad una scena del genere. Oggi BaoBao è in un posto migliore e non soffre più.