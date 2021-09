Nina è una dolce cagnolina che ha vissuto una brutta disavventura mentre si trovava all’interno del cortile di casa sua. Qualcuno le ha rubato gli abiti che la tenevano al caldo. Venuta a conoscenza della sua situazione, una veterinaria premurosa ha lanciato un appello per poter trovare dei nuovi vestiti per la cagnolina. E hanno risposto in tanti.

Nina che vive con il suo proprietario Sueli Vieira Rodrigues Pinto a Sorocaba, San Paolo, in Brasile. Era proprio a casa sua quando ha subito il furto dei vestiti, in un video che è diventato presto virale e che ha commosso tutti gli utenti della rete.

Poco dopo quel filmato in cui si vedeva un uomo che, approfittando della simpatia e bontà del cane, le ha rubato il vestitino, ne è circolato un altro, di una donna che con la sua famiglia è andata da Nina per darle un vestito nuovo di zecca.

La veterinaria Juliana Mestres lavora nella stessa clinica dove Sueli Pinto lavora come donna delle pulizie. La donna ha detto che la cagnolina non ama rimanere dentro casa il giorno mentre lei è al lavoro. Si annoia e piange e lei e costretta a lasciarla nel cortile quando va via. Per questo motivo le metteva sempre addosso un vestitino che la teneva al caldo. Nina ama salutare i passanti ma uno di questi le ha rubato il vestito. Quando è avvenuta la rapina lei e i suoi colleghi hanno messo insieme dei soldi per comprare abiti nuovi per Nina.

Era una giornata fredda. Mi sono commossa, mi piace molto. Mi è dispiaciuto per lei e sono andata a comprarle un nuovo vestito. Alcuni i colleghi mi hanno aiutata a pagarla, ha vinto così tanti vestiti che avrà un guardaroba invernale.

Tanti vestiti per la cagnolina donati da ogni parte

Quando ho comprato l’abito, ho pensato che fosse il minimo che potessi fare, e non che avrebbe avuto tutto questo impatto.

E come lei anche tantissime altre persone hanno deciso di aiutare quella famiglia a proteggere dal freddo l’amata Nina. Sperando che il protagonista del furto si senta in colpa per quello che ha fatto. E magari decida di ritornare sui suoi passi.