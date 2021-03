Veterinario intrattiene gli animali con la samba e snack golosi durante le vaccinazioni

Come il veterinario intrattiene gli animali per vaccinarli

Il veterinario intrattiene gli animali portati nel suo studio medico a fare le vaccinazioni nel modo più incredibile possibile. Li distrae con due tattiche che dovremmo copiare a casa quando dobbiamo dare ai nostri pets delle medicine: prima balla con loro un po’ di samba e poi dà degli snack golosi. E mentre loro li mangiano e sono “storditi” dal ballo, ecco che fa la puntura!

Fonte Pixabay

André Santos è un veterinario che lavora presso l’ospedale Veterinário do Restelo a Lisbona, in Portogallo. Sa quanto può essere difficile fare le punture agli animali domestici: perché anche loro come noi esseri umani hanno paura degli aghi e di tutto il dolore provato.

Lui ha trovato un modo semplicemente sconvolgente di rendere più piacevole il momento della vaccinazione. Evitando i soliti drammi quando un medico si avvicina al cane con in mano la siringa, pronto a fare un’iniezione utile a garantire la sua salute, ma che lui non gradisce affatto.

André ha avuto un enorme successo su TikTok ( @ andresantosvet ) e Instagram ( @andresantosvet ) mostrando come distrae i suoi pazienti pelosi mentre somministra loro i vaccini. Così non percepiscono il momento, non soffrono e si divertono un po’.

Ha anche pubblicato una serie di video in cui mostra come fa a rendere piacevole un momento che proprio non lo è. Chissà se altri colleghi in giro per il mondo copieranno questo suo intelligente escamotage che sicuramente anche i proprietari degli animali in cura da lui gradiscono.

Come il veterinario intrattiene gli animali durante la somministrazione del vaccino

André Santos prima balla un po’ di samba insieme ai cani. Dimostrando anche di essere un bravo ballerino, niente male! E poi dà loro uno snack goloso, così mentre loro sono intenti a mangiare, lui fa il vaccino indispensabile per la loro salute.

Semplice e geniale, non trovate?