Mustachia è una dolce femmina di boxer, che dopo aver vissuto un esperienza brutta e difficile, ha trovato la famiglia adatta a lei. Tutti sono al settimo cielo per questo lieto fine ed infatti si sono presto congratulati con i ragazzi, per il loro lavoro meraviglioso. Ogni animale merita una seconda possibilità di vita.

CREDIT: INSTAGRAM

L’abbandono purtroppo è una piaga sempre più diffusa. Per questo sono nate migliaia di associazioni che cercano di combattere questo fenomeno, in continua crescita.

Mustachia, per esempio, è stata salvata dai volontari dell’Arizona Humane Society. Aveva solamente pochi giorni di vita, quando l’hanno trovata sola e triste dentro un cartone.

Uno dei ragazzi stava passeggiando in quella zona. Quando all’improvviso ha sentito il pianto disperato di un cane. Ha iniziato a cercare in giro, ma non riusciva a capire da dove provenisse.

CREDIT: INSTAGRAM

Ha chiesto aiuto ad alcuni suoi amici ed insieme hanno cercato ovunque. Alla fine, dopo diversi minuti, si sono trovati davanti ad una scena straziante. Quei ragazzi hanno trovato la cucciola chiusa dentro un cartone.

Era stata abbandonata da quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana. Non volevano occuparsi di lei ed è per questo che hanno scelto di lasciarla in quel posto. Non si sono nemmeno preoccupati della sua situazione e dei suoi sentimenti.

Il lieto fine di Mustachia

I volontari l’hanno portata in fretta nel loro rifugio e sin da subito hanno notato il suo aspetto insolito. Aveva i baffi. Infatti quando hanno raccontato la storia sui social, è diventata virale.

Il medico l’ha sottoposta a tutte le cure di cui aveva bisogno e nonostante la triste esperienza che aveva vissuto, ha mostrato la sua personalità sin da subito. Voleva stare al centro dell’attenzione.

CREDIT: INSTAGRAM

Alla fine, dopo alcune settimane di ricovero, è arrivato il lieto fine che tutti speravano. Una famiglia si è fatta avanti per adottare la piccola Mustachia. Dopo tutti i controlli del caso, l’hanno potuta portare nella loro abitazione ed ora sono al settimo cielo per averla nelle loro vite.