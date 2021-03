Un altro gravissimo episodio di maltrattamento è avvenuto poco tempo fa. Un gruppo di volontari hanno salvato la vita di un cane, chiamato Ice, dopo che il suo amico umano lo ha legato e trascurato, perché ha detto che era troppo vivace. Per fortuna ora sta bene e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.

Eventi simili accadono molto più spesso di quello che si crede. Per questo è fondamentale avvisare le forze dell’ordine, quando ci si trova davanti a scene di abusi nei confronti degli animali.

La storia del piccolo Ice è iniziata molto tempo fa. Quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia, lo ha adottato quando aveva solamente pochi mesi di vita. Il cane era dolce, gentile e vivace.

In un primo momento quelle persone lo hanno tenuto all’interno della loro abitazione e facevano il possibile per cercare di educarlo. Tuttavia, il cagnolino essendo piccolo, voleva giocare in continuazione.

Con il passare delle settimane, la sua famiglia non era affatto felice della sua personalità. Erano stufi di vederlo correre e saltare in continuazione. Per questo hanno deciso di legarlo fuori al giardino.

Uno dei loro vicini di casa, lo sentiva sempre piangere e vederlo in quello stato, gli spezzava il cuore. Di conseguenza ha deciso di avvisare in fretta i volontari di Save a Greek Stray.

La scoperta dei ragazzi dopo il salvataggio di Ice

Quelle persone meravigliose, nel sentire il drammatico racconto dell’uomo, sono andate subito nell’abitazione. Hanno trovato Ice seduto a terra, con lo sguardo triste e spento. Tuttavia, nel momento in cui si sono avvicinati a lui, hanno fatto una drammatica scoperta.

Il piccolo a quattro zampe, aveva una ferita molto grave vicino la bocca. Perdeva sangue e se non fossero intervenuti in fretta, avrebbe potuto perdere la vita. Per questo dopo aver parlato con quello che doveva essere suo amico umano, lo hanno portato nel loro rifugio.

Ice ha subito diversi interventi e per fortuna, grazie all’amore e alle cure di questi ragazzi, è riuscito a riprendersi. La cosa che ha sorpreso tutti è che, dopo aver capito di potersi fidare, si è mostrato di nuovo vivace e gentile, come lo era in passato. Ora ci auguriamo che trovi una famiglia amorevole, che si prenda cura di lui per il resto della sua vita.