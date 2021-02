Vi siete mai chiesti come gli animali vedono il mondo? Ecco le particolari immagini

Vi siete mai chiesti come vedono gli animali il mondo? Noi diamo per scontato che abbiano il senso della vista sviluppato come il nostro e che, quindi, di fronte a una situazione vedano le cose esattamente nello stesso modo in cui le vediamo noi. Un recente studio, invece, ci dà indicazioni un po’ differenti sulla capacità di vedere dei pets.

Fonte Pixabay

Home Advisor ha deciso di dare una mano a tutti i proprietari e a tutti gli appassionati di animali domestici per capire come vedono il mondo cani, gatti e altri pets che condividono con noi casa e vita ogni giorno.

Per poter rispondere a questa domanda, si è partiti su uno studio fotografico che sfrutta delle ricerche scientifiche che sono state pubblicate di recente. Studi che permettono di comparare la modalità di visione degli esseri umani con quella degli animali di casa.

Per il progetto gli esperti hanno realizzato una stanza digitale, dove hanno messo dentro alcuni animali domestici per confrontare la visione dei proprietari con quella non solo di cani e gatti, ma anche di serpenti, pesci rossi e pappagalli.

Grazie a un’immagine che mette a confronto le differenze di come si vedono gli oggetti, si può capire che la visione non è uguale per tutti. Ma differisce per colori, per forme e anche per profondità. Ma la stanza è sempre la stessa.

Come vedono gli animali, le differenze nella stanza

Dallo studio è emerso che i cani vedono pochi colori e hanno una visione che predilige i toni pastello. Mentre i gatti hanno un campo visivo più ampio degli esseri umani, ma non nel cane. E i gatti hanno una visione notturna migliore, perché hanno molti bastoncelli.

Fonte Pixabay

Il pesce rosso, invece, vede molti più colori, perché distingue anche la luce ultravioletta. E il serpente? Di giorno la vista è scarsa, ma hanno una buona visione a infrarossi.