Vi siete mai chiesti perché i gorilla battono i pugni sul petto? C’è una ragione ben precisa e oggi vogliamo svelarvela

Quando pensiamo ad un gorilla, immaginiamo subito l’enorme scimmia che si batte i pugni sul petto. Ma vi siete mai domandati perché lo fanno e se esista una ragione ben precisa?

Secondo diversi studi condotti dagli scienziati tedeschi e statunitensi, la risposta è SI. Esiste una ragione per questo loro particolare comportamento. Degli esami effettuati su sei diversi esemplari maschi di gorilla adulto, è stato scoperto che questi grandi e forti animali, si battono i pugni sul petto per comunicare anche con chi in quel momento non li sta guardando.

In questo modo, cercano di gridare la loro grandezza e la loro forza nei combattimenti. Come definita in uno studio pubblicato dai ricercatori del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology e della George Washington University, si tratta di una “autocelebrazione a distanza“. Un modo per intimidire gli avversari maschi.

Credit: pixabay.com

Il gorilla è un animale che in natura non ha nemici, ma il maschio dominante è sempre in cerca di “intrusi“.

Con il suono prodotto dai pugni che battono sul petto, il gorilla comunica nella foresta, un luogo fitto dove non sempre sono ben visibili. Così, con questo metodo fa sentire la sua presenza e comunica la volontà di proteggere il territorio contro i nemici o la volontà di attirare una femmina senza doversi spostare.

Le dimensioni di un gorilla

Siamo abituati a pensare al gorilla come ad un animale grande e potente. Ma quali sono le sue misure? L’altezza media dei maschi adulti si aggira intorno ai 160/180 cm, e il peso intorno ai 140/180 kg. Mentre, per quanto riguarda le femmine, la loro altezza si aggira intorno ai 140 cm, e il peso tra i 70 e i 100 kg.

Credit: pixabay.com

Questi magnifici animali seguono una dieta erbivora, composta da bacche, radici, germogli, frutta, foglie e corteccia. Ma mangiano anche formiche, , termiti, larve di insetto e vermi.