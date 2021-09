Il video virale del salvataggio di un cucciolo di cervo caduto in un canale: un passante si è fermato ed è intervenuto in suo soccorso

Il video che vi mostriamo oggi si è rapidamente diffuso sul web nelle ultime ore. Il protagonista è un povero cervo che è stato travolto dalle acque di un canale nello Utah.

L’animale non riusciva ad arrampicarsi da solo sulle ripide pareti del canale, ma al contrario stava davvero rischiando di farsi male o nel peggiore dei casi, di perdere la vita.

Tutti sul web hanno guardato il video con il fiato sospeso, anche i presenti non sapevano cosa fare, finché non è apparso un angelo. Un buon samaritano, che si è trovato a passare lì per caso, non ci ha pensato due volte ad intervenire per salvare il cervo.

Un passante salva il cervo

Il signore si è sdraiato in attesa che le acque trasportassero il cervo fino a lui e poi lo ha afferrato al volo. Non è stata un’impresa facile, ma alla fine è riuscito a sollevarlo fino alla terra asciutta. Il cucciolo di cervo, non appena ha capito di essere fuori dall’acqua e di essere scampato alla morte, è fuggito via terrorizzato ed è scomparso nella boscaglia.

Grazie al gesto del buon samaritano, l’animale è salvo. Non tutti avrebbero rischiato come lui, non tutti si sarebbero preoccupati della vita di quello che viene considerato “soltanto un animale”.

Dopo la pubblicazione sui social network, il filmato è diventato virale e si è diffuso in tutto il mondo nel giro di pochissimi giorni. Il soccorritore ha ricevuto numerosi commenti da persone che si sono volute complimentare con lui e che hanno voluto ringraziarlo.

Grazie al signore, in ogni senso della parola, per aver salvato quel cervo.

Sono davvero grato che ci siano ancora umani come quest’uomo.

Come dare torto a queste parole? È sollevante vedere che al mondo esistono ancora persone dal cuore grande. Solitamente siamo costretti a leggere storie di abbandoni e maltrattamenti. Vedere questi video, ci scalda davvero il cuore!