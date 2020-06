Video del cane testardo che non vuole alzarsi dal letto Cane non vuole alzarsi dal letto e allora interviene il bambino: ecco il video

Bambini e cani ne combinano sempre di tutti i colori insieme. Come nel caso di questo video che vede protagonisti un cane che non ne vuole sapere di alzarsi dal letto e un bambino che decide di intervenire, strappando così una risata a chi li ha visti.

Millie è un cane husky di Manchester, nel Regno Unito, che ha un posto molto speciale nella sua casa. Aaron, il suo proprietario, ha un bambino di nome Parker, che adora il suo cane. Ma un giorno tornato a casa lo ha trovato nel suo letto. E il cane non aveva alcuna intenzione di alzarsi da lì.

Aaron ha cominciato a filmare tutta la scena, pubblicandola sul suo canale YouTube, Milperthusky, raggiungendo in poche ore migliaia di visualizzazioni. Nel filmato si vede Millie sdraiato a letto nascosto sotto le sue coperte e il bambino di fianco rannicchiato con lui. Sembrano divertirsi un sacco insieme.

Parker ama alla follia il cane di casa: i due hanno sviluppato un legame molto forte e molto importante. In questo filmato il ragazzo ride e si nasconde sotto le coperte, mentre di fianco il cane fa il suo gioco. E sembrano davvero andare d’amore e d’accordo, divertendosi davvero tanto.

Il bambino fa anche colazione a letto bevendo il suo biberon, mentre Millie non lo perde d’occhio nemmeno per un istante, non solo per tenerlo sotto controllo e assicurarsi che tutto vada assolutamente bene, ma anche perché sembra davvero molto gustoso il suo latte. Sembra quasi volergliene chiedere un po’!

Millie è un cane davvero molto coccoloso, che adora stare con il suo piccolo amico umano e anche con l’amico umano più grande, che fa da papà a tutti e due.

Quando Parker si addormenta a letto e Aaron cerca di portare via il cane. Ma a quanto pare non ne vuole sapere niente.