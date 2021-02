(VIDEO) Il suo papà soldato ha dovuto lasciarla sola per qualche mese. Quando è tornato a casa…

La chiamata dell'esercito ha costretto Holden a trovare un posto sicuro in cui lasciare la sua Rome

La storia di oggi è una di quelle che ci scalda il cuore. I protagonisti sono Ricky Holden, un giovane soldato della Marina degli Stati Uniti, e la sua cagnolina, una bellissima femmina di un anno di razza pit bull di nome Rome. Sebbene i due si siano conosciuti soltanto qualche mese fa, hanno già stretto un legame indissolubile.

Credit: WETM 18 News – YouTube

A molti, a volte, capita di dover partire e di dover trascorrere un periodo lontano da casa. Allontanarsi dai propri affetti, che essi siano persone o animali poco importa, non è mai facile. Questo è proprio ciò che è capitato al soldato Holden.

Ha adottato la piccola Rome a settembre dello scorso anno e con lei ha stretto subito un rapporto incredibile. In poco tempo sono diventati praticamente inseparabili. Per questo, quando Ricky ha ricevuto la chiamata dall’esercito, che gli imponeva di partire e di stare lontano da casa per alcuni mesi, separarsi da lei è stato un momento particolarmente triste.

Alla tristezza si aggiungeva anche la preoccupazione, visto che il giovane soldato della Marina Militare statunitense, non aveva nessuno a cui affidare le cure della sua nuova amica a quattro zampe.

Dopo aver chiesto in giro, Ricky è venuto a conoscenza di un’associazione del posto famosa per essere impegnata nel salvataggio di molti animali, la Kramer Foundation.

Ho provato a contattarli e a raccontargli la mia storia e le mie necessità. Sono stati di una gentilezza unica. Mi hanno detto che erano disposti a badare alla mia cagnolina per tutto il tempo necessario. Inoltre, non volevano assolutamente nulla in cambio. Delle persone davvero meravigliose.

La riunione tra Ricky e Rome

Credit: WETM 18 News – YouTube

Dopo alcuni mesi, in cui Holden è stato impegnato in lunghe e dure sedute di addestramento, il soldato ha potuto finalmente fare ritorno a casa. Ancor prima di tornare a casa sua e sistemarsi, il primo pensiero di Ricky era soltanto uno. Quello di andare a riprendere la sua amata cagnolina bianca.

Credit: WETM 18 News – YouTube

Uno dei volontari ha voluto riprendere la scena della riunione con una telecamera, per poi pubblicarla su internet. I salti di gioia della cagnolina hanno commosso le persone da ogni parte del mondo. i caldi abbracci e gli scodinzolamenti rendono chiaro quanto amore ci sia tra questo militare e la sua amata Rome.