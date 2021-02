Sadie, la cagnolina abbandonata dalla sua ex famiglia, ripaga il suo nuovo proprietario salvandolo da un ictus

Le foto di Sadie, una femmina di pastore tedesco di circa 6 anni, si sono diffuse nelle ultime ore sui social network. Migliaia le persone che hanno acclamato questa eroina a quattro zampe, dopo che ha salvato la vita del suo papà umano. Lui l’ha salvata dal quel freddo box e lei ha trovato il modo per ricambiare.

La storia di Sadie è iniziata diverso tempo fa, quando la sua ex famiglia ha deciso di trasferirsi e di non portare la cagnolina nella nuova abitazione. Così quelle persone hanno ben pensato di lasciarla nelle mani dei volontari del posto. La cucciola si è ritrovata sola e spaventata dentro un rifugio, un posto a lei sconosciuto. Per tutto il tempo si è domandata perché avevano deciso di lasciarla con tutti quegli estranei.

Nei suoi occhi si leggeva la tristezza e ormai aveva perso la fiducia negli esseri umani. Poi un giorno, tutto è cambiato. Nel momento in cui un uomo di nome Brian è entrato nella struttura e ha conosciuto Sadie, tra loro due scattato qualcosa. L’uomo ha deciso di adottarla e di portarla subito a casa con se.

L’eroico gesto di Sadie

Poche settimane fa, è accaduto l’episodio di cui tutti parlano. Brian ha avuto un ictus ed è caduto a terra. Quando la cagnolina si è resa conto di ciò che era appena accaduto, è subito corsa verso il suo papà ed ha iniziato a leccargli il viso, per non farlo addormentare. Poi ha trascinato il suo corpo fino al telefono e l’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi.

L’eroico gesto della femmina di pastore tedesco ha salvato la vita di Brian. L’uomo è stato portato in ospedale per tutte le cure necessarie.

La cosa sorprendente è che Sadie, in quel momento, sapeva esattamente cosa fare. Sapeva di non dover permettere al suo papà di addormentarsi e che se avesse raggiunto il telefono, qualcuno sarebbe poi arrivato ad aiutarlo.