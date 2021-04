(VIDEO) La scoperta della coppia sul cane del vicino: ecco cosa faceva tutte le sere

Un video davvero esilarante è stato pubblicato sul web poco tempo fa. Una coppia ha deciso di installare una telecamera all’entrata della loro abitazione, poiché sparivano sempre dei pacchi. Alla fine, hanno scoperto che il responsabile era il cane del vicino. La clip è diventata presto virale sui social.

La vicenda di questi due ragazzi è iniziata molto tempo fa. Poco dopo essersi trasferiti nella nuova casa, si sono resi conto che ogni volta che il corriere consegnava un pacco, spariva nel nulla.

Inizialmente credevano che il responsabile fosse qualche vicino, che voleva fargli dei dispetti. Infatti in un primo momento hanno anche denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Tuttavia, gli agenti non hanno potuto fare nulla, poiché non c’era niente e nessuno che potesse dimostrare una cosa del genere. Per questo, i ragazzi hanno deciso di installare una telecamera di sicurezza. Il loro scopo era proprio quello di poter incastrare il ladro dei pacchi.

Solo qualche sera dopo, è venuta fuori tutta la verità e a quel punto, i proprietari di casa non hanno potuto far altro che guardare la scena. Non hanno potuto denunciare il responsabile.

La clip virale del cane che ruba i pacchi

Dal video hanno scoperto che il ladro del quartiere era il cane del vicino. Infatti quella sera, dopo esser riuscito ad uscire dal recinto della sua abitazione, è andato davanti la porta della casa ed ha preso il pacco che era appena arrivato.

Lo ha portato in giro per diversi minuti e alla fine, lo ha nascosto dietro un’altra casa. Nessuno si era mai reso conto di ciò che accadeva in quella zona, prima di quel giorno. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Alla fine, i ragazzi sono andati a parlare con il suo amico umano, che non era proprio a conoscenza di questo. Infatti dopo aver cercato, ha trovato anche altri pacchi, appartenenti ad altre persone del quartiere. Il cane ora è diventato la mascotte della zona!