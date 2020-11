Il video di oggi è diventato virale sul web ed ha come protagonista una cagnolina di nome Muffin. Era un normalissimo giorno, quando la sua proprietaria Ashley Schoon ha deciso di portare la sua amica a quattro zampe al parco. La cucciola stava giocando sotto il sole, quando è accaduto qualcosa di magico. Così lo hanno definito gli utenti del web, incantati dal video pubblicato dalla donna.

Credit: @ashley_schoon – Twitter

Mentre Muffin si rotolava felice in mezzo all’erba, una farfalla si è avvicinata a lei e si è delicatamente posata sulla sua pancia.

È sempre stata iperattiva, ma quando ha visto la farfalla che era atterrata sulla sua pancia, è rimasta immobile. Non sapeva cosa fare. Era come confusa…

La reazione di Muffin alla vista della farfalla

Credit: @ashley_schoon – Twitter

Ho avuto paura per qualche istante. Paura che avrebbe provato a mangiare la farfalla. Ma invece Muffin ha deciso di rimanere sdraiata a pancia in su e di lasciare che l’insetto rimanesse su di lei.

L’adorabile cagnolina non aveva la minima idea di cosa stesse accadendo o di cosa quell’animale con le ali volesse da lei, ma di una cosa era sicura… In quel momento doveva comportarsi in modo gentile verso il suo fragile visitatore.

Muffin ha mostrato consapevolezza della situazione. Ha permesso alla sua nuova amica di passeggiare lungo il suo corpo. Dopo pochi minuti, la farfalla ha ripreso il suo volo, per poi posarsi nuovamente sul mento di Muffin. Sembrava volerlo salutare. Ringraziarlo per la passeggiata e dirgli che ora era il momento di andare via.

Il video pubblicato sul web diventa virale

Credit: @ashley_schoon – Twitter

Ashley è riuscita a catturare quel raro momento con il suo cellulare e poi ha deciso di pubblicare il video sui social network. Il suo post ha ricevuto così tante reazioni, che la donna si è sentita ancora più orgogliosa della sua amata amica a quattro zampe.

Gli utenti su Twitter mi hanno ringraziato per quelle immagini. Hanno descritto le foto di Muffin come qualcosa in grado di aiutare le persone a dimenticare quanto il mondo sia brutto in questo momento. Anche se solo per pochi istanti.

pic.twitter.com/7crHc5rYin — Yuh girl shlee (@ashley_schoon) April 28, 2020 Credit video: @ashley_schoon – Twitter

Migliaia di persone hanno definito quel momento magico, ringraziando il cane e anche la sua amorevole mamma. Perché, oggi, il mondo ha bisogno di ”un po’ di luce”