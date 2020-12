(VIDEO) Un cane si rifiuta di separarsi dal pompiere che per anni si è preso cura di lui

La storia di Li Jian arriva dalla Cina e il suo video, diffuso sul web negli ultimi giorni, sta commuovendo il mondo intero. Questo cane è un importante membro della squadra dei Vigili del Fuoco e sin da quando è stato scelto, ha lavorato accanto al suo collega umano, il pompiere Zhang Yousheng.

Credit: YouTube

Purtroppo, le loro strade hanno preso direzioni diverse e non molti giorni fa, l’uomo ha salutato i suoi colleghi e anche il suo amico a quattro zampe ed ha lasciato la caserma.

Li Jian è riuscito a capire il momento e si è rifiutato di lasciare quella persona che per anni lo ha protetto e lo ha accompagnato durante ogni intervento per salvare la vita delle persone. La sua guida, il suo migliore amico.

Il video virale di Li Jian e Zhang Yousheng

Credit video: ViraloQ

Il commovente video diffuso sui social, mostra il momento in cui il pompiere se ne va. Il cane poggia le sue zampe sul suo petto, come se volesse dirgli quanto fosse orgoglioso di lui e poi insegue il suo mezzo, con tutte le sue forze, per circa un chilometro.

Credit: YouTube

Una scena capace di scaldare anche il cuore più duro. C’è chi continua ad affermare che gli animali non hanno i sentimenti, ma cani come Li Jian ci hanno dimostrato che non è affatto così. Gli animali ricordano quando viene fatto loro del bene e sono in grado di mostrare gratitudine.

Credit: YouTube

Alla fine del video, questo eroe peloso si è rassegnato ed ha lasciato andare via il suo collega. È tornato dal resto della squadra, pronto a svolgere il suo indispensabile lavoro. Come ogni altro cane pompiere, di soccorso o delle forze dell’ordine, Li Jian contribuisce ogni giorno nel salvataggio di vite umane. Un contributo essenziale per gli esseri umani.