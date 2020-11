Il cane che abbaia non ne vuole sapere di smettere, mettendo in allarme i vigili del fuoco. I pompieri avevano appena aiutato un uomo che si era sentito male, caricandolo su un’ambulanza che lo avrebbe portato in ospedale per le prime cure. Ma il cagnolino ha fatto in modo che si accorgessero anche di lui.

Questa storia ci arriva da Cête, in Portogallo. E ha per protagonisti un anziano signore che condivide la sua vita con un cane dolcissimo, che non lo lascia mai da solo.

Un giorno, però, l’anziano signore si è ammalato improvvisamente. I vicini di casa per aiutarlo hanno chiamato i vigili del fuoco, che o hanno prelevato dalla sua abitazione per trasportarlo in sicurezza in ospedale a bordo di un’ambulanza.

Fonte Pixabay

Quando il paziente è stato caricato in ambulanza, all’improvviso i soccorritori hanno sentito dei latrati disperati provenire dalla casa. Il suo cane non aveva alcuna intenzione di lasciar andar via da solo il suo proprietario.

Il cane non ha smesso di abbaiare un secondo: doveva assolutamente assicurarsi che tutto andasse bene e che quelle persone fossero lì per fare del bene al suo miglior amico umano oppure se doveva intervenire per aiutarlo.

I vigili del fuoco, notando l’insistenza e il nervosismo del cane, non hanno potuto far finta di niente. Hanno aperto il portellone del mezzo di soccorso, permettendo al cane di salire a bordo insieme al suo anziano amico. Entrambi erano al settimo cielo quando sono stati finalmente riuniti.

As relações de proximidade não existem só entre os seres humanos. Num serviço de pré-hospitalar, deparamo-nos com um ato… Posted by Bombeiros Voluntários de Cête on Wednesday, October 14, 2020 Fonte Facebook BVCete1322

Cane che abbaia sale in ambulanza con il suo anziano proprietario

Dopo che i nostri operatori hanno messo l’anziano nell’ambulanza e hanno iniziato a curarlo, hanno notato un cagnolino che abbaiava all’esterno. I nostri volontari hanno aperto la porta trovando un cucciolo che voleva vedere il suo proprietario e fedele amico.

Il cane e l’anziano signore si sono salutati in un lungo abbraccio. Così il cucciolo è sceso dall’ambulanza tornando a casa sereno, in attesa del suo ritorno.