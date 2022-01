Una vicenda che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi è avvenuta pochi giorni fa a New York. Un piccolo shih tzu, per seguire delle papere è rimasto incastrato in un fiume ghiacciato con il suo guinzaglio. Per liberarlo è stato necessario l’intervento delle dei vigili del fuoco.

CREDIT: FACEBOOK

Con l’arrivo dell’inverno e delle basse temperature ci sono molti più pericoli per i nostri amici a quattro zampe. Però ci sono questi eroi in divisa che non si tirano mai indietro.

La storia è iniziata pochi giorni fa. Il cucciolo proprio come accadeva sempre, era uscito con il suo amico umano per fare la sua solita passeggiata di routine.

Ad un certo punto però, mentre si trovata vicino al fiume Seneca, che si trova nel quartiere Lysander, di New York, è riuscito a sfuggire al controllo dell’uomo.

CREDIT: FACEBOOK

In realtà il cagnolino quando ha visto le papere correre sul ghiaccio, ha deciso di andare a giocare con loro. Voleva inseguirle, ma non in pochi istanti il suo guinzaglio è rimasto incastrato ed il piccolo non è più riuscito a tornare sulle terra ferma.

L’amico umano lo sentiva piangere disperatamente, ma sapeva che non poteva fare nulla per aiutarlo. Infatti disperato ha deciso di chiedere aiuto ai vigili del fuoco della caserma locale.

L’intervento dei pompieri per il piccolo shih tzu incastrato nel fiume

Gli agenti sono arrivati sul posto in pochi minuti e dopo aver pensato ad un piano d’azione si sono messi a lavoro. Hanno capito che l’unico modo per salvarlo, era strisciare sul fiume ghiacciato.

Il piccolo sapeva che quelle persone erano lì solo per aiutarlo. Infatti ha atteso con ansia il loro arrivo e quando erano abbastanza vicini, gli è praticamente saltato tra le braccia.

CREDIT: FACEBOOK

Nonostante il grande spavento, il piccolo non ha riportato conseguenze gravi da quella triste esperienza. Ha potuto riabbracciare il fretta il suo amico umano e la vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano, ma solo grazie a questi eroi in divisa. Siete speciale!