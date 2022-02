Davvero singolare il modo scelto dalla cagnetta protagonista della storia che vi raccontiamo oggi, per ringraziare i due Vigili del Fuoco che le avevano appena salvato la vita. Lei era caduta in acqua e i due pompieri si erano tuffati in acqua per salvarla e portarla fuori in salvo. Non appena arrivata sulla terra ferma, ha deciso di fare un bel bagno ai suoi eroi.

Anche una semplice passeggiata con il proprio amico a quattro zampe, a volte, può purtroppo trasformarsi in attimi di puro terrore. Ne sa qualcosa la proprietaria di questa cagnolina.

Le due, residenti a Miami Beach, in Florida, erano uscite per passare qualche ora al parco. Improvvisamente la cucciola si è allontanata un po’ troppo, si è sporta ed è caduta nella baia poco distante.

Il muro era troppo alto sia per permetterle di uscire da sola, sia per permettere alla sua mamma di intervenire e salvarla.

In questi casi, l’unica cosa ragionevole da fare è chiamare i soccorsi. E in questo caso, così come in tantissimi altri casi in cui gli animali sono in pericolo, i primi ad arrivare sul posto sono stati i Vigili del Fuoco.

Il salvataggio della cagnetta

Dopo aver fatto una valutazione della situazione, i Vigili del Fuoco Santis ed Escudero hanno messo in atto il piano perfetto. Hanno preso una scala che di solito si usa per raggiungere i tetti delle case in fiamme, l’hanno calata in acqua e poi sono scesi.

La cagnetta era spaventata, quindi ci sono voluti solo pochi secondi per conquistare la sua fiducia. Santis poi l’ha presa in braccio, se l’è messa su una spalla e con l’aiuto di Escudero ha risalito la scala fino alla terra ferma.

Tutto il salvataggio è stato ripreso in un video che è subito diventato virale su internet.

A far sorridere di più, è stata la reazione delle cucciola una volta messe le zampe sulla terra ferma. Lei ha deciso di ringraziare i suoi eroi a modo suo, scrollandosi tutta l’acqua di dosso e facendo ai Vigili un bel bagno freddo.

Decine i commenti degli utenti, che hanno ringraziato gli eroi in divisa per l’ennesimo gesto eroico.