Quella che vi raccontiamo oggi, è la storia di un vitello. La sua mamma è stata venduta ad un mattatoio, ma delle persone di buon cuore, che non volevano che anche il piccolo animale subisse la stessa sorte, hanno cercato di salvarlo e di allevarlo all’interno della propria abitazione.

Ellie Laks e Jay Weiner, questi nomi i due meravigliosi angeli, si sono ritrovati ad affrontare molti problemi dall’inizio della Pandemia. Come tantissime persone in ogni parte del mondo.

Sentivano di dover fare qualcosa, per migliorare la propria vita. Così hanno deciso di accogliere nella loro casa un vitello di appena una settimana. Avevano sentito di lui e dei suoi problemi e soprattutto avevano sentito della sua mamma.

Aveva una polmonite acuta. Il suo respiro era rumoroso e rauco. Starnutiva molto e tossiva molto. Sudava e aveva la febbre. Il suo nome era Jhon Lewis Thunderheart.

Come sta oggi il vitello

Il veterinario non era molto sicuro che il vitello ce l’avrebbe fatta, ma ciò che non sapeva è che all’interno di quella casa, avrebbe trovato il suo motivo per lottare. Un pastore australiano di nome Sky. È diventato il suo compagno perfetto. Il cane amorevole non solo lo ha confortato per tutto il tempo ed ha preso il posto della sua mamma, ma l’ho anche protetto ed aiutato nel suo lungo viaggio.

Penso che l’aiuto di Sky sia stato fondamentale. Lo accarezzava mentre dormiva, gli puliva la bocca e si prendeva cura di lui proprio come se fosse suo figlio. Noi siamo convinti che siano stati degli elementi principali che hanno salvato la sua vita.

Oggi il vitello orfano sta bene e lui e il suo migliore amico sono ancora inseparabili, sembra che non ne abbiano mai abbastanza l’uno dell’altro.

La storia si è diffusa sul web nel giro di pochi giorni e la coppia ha ricevuto complimenti provenienti da ogni parte del mondo.