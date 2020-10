Vivian è una dolce cagnolina abbandonata dalla sua famiglia. Un giorno, durante una tempesta, quelle persone che avrebbero dovuto amarla, la buttarono fuori di casa. La legarono in fondo ad una strada e la lasciarono lì, senza il minimo senso di colpa.

Dopo quanto accaduto, Vivian continuò a scodinzolare e ad abbaiare ad ogni passante. Era certa che la sua famiglia sarebbe tornata a prenderla. Cosa che, purtroppo, non accadde mai.

Un soccorritore locale sentì la storia di Vivian, ormai diffusa tra i residenti della città.

Ho deciso di recarmi da lei, per valutare la sua situazione e per vedere se quello che la gente diceva fosse vero. Le raffiche di vento spostavano le foglie cadute dagli alberi. Vivian se ne stava lì, terrorizzata. Quando ha visto avvicinare me e i miei colleghi, ha iniziato a piangere.