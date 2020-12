Oggi vogliamo mostrarvi un video con protagonisti due cani, che è diventato virale sulla piattaforma TikTok e non è difficile capire il motivo. Gli amici a quattro zampe sono altruisti e sempre pronti a sostenere chi amano, che si tratti del proprio padrone o di un amico peloso come loro! Se vengono definiti i migliori amici dell’uomo, ci sarà pure un motivo.

Credit: TikTok/YouTube

La famiglia di questi due cani, ha voluto pubblicare questo filmato, per mostrare ciò che fa uno dei loro cani, per aiutare il cucciolo cieco. I loro nomi non sono noti, ma come si vede dalle immagini, non appena il grande cagnolone capisce che il suo amico cieco vuole scendere le scale, si offre subito disponibile per aiutarlo.

Credit: TikTok/YouTube

Non solo lo giuda e gli fa capire quanti passi compiere, ma rimane a sorvegliarlo, fino all’ultimo scalino. Nel filmato, si vede il cucciolo che scende una scala per volta e si ferma, ad aspettare che lo faccia anche l’anziano cagnolino. Gira il muso verso di lui, come se volesse rassicurarlo e dirgli: “Dai, ora tocca a te. Puoi farcela“. Una scena capace di sciogliere anche il cuore più duro!

Il video dei due cani

Credit video: TIKTOK COFFEE – YouTube

Verso la fine del video, la proprietaria dei due cani, ha ripreso un’altra dolcissima scena. Il cane cieco esce nel cortile, probabilmente per fare i suoi bisogni. Il suo amico peloso si posiziona davanti alla finestra e lo tiene sotto controllo. Deve assicurarsi che non gli capiti nulla di male. Non appena torna verso la porta, corre a chiamare la sua mamma umana, per dirle che l’anziano cane vuole rientrare in casa.

Credit: TikTok/YouTube

Un amico è una delle figure più importanti nella vita, soprattutto se quell’amico è un pilastro fondamentale. Tutti dovremmo avere nella vita una persona come questo cane, pronta a sostenerci nel bene e nel male!