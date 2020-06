Volano, cane investito da una moto: il padrone sviene davanti alla scena Volano, cagnolino riesce a liberarsi dal guinzaglio e viene investito da una moto: padrone sviene per la troppa paura

Lo scorso lunedì 1 giugno, a Volano (comune italiano in provincia di Trento), un ragazzo di circa 28 anni stava passeggiando con il suo cane, quando il cucciolo è riuscito a liberarsi e a scappare in strada, dove è stato investito. Proprio in quel preciso momento, stavano passando delle moto e l’animale è stato travolto, prima che il giovane potesse accorgersi di tutto ed intervenire per riprenderlo.

Davanti alla scena, il ventottenne si è sentito male ed ha perso i sensi. Fortunatamente gli uomini alla guida delle moto, si sono fermati ed hanno chiamato l’ambulanza.

Immediato è stato l’invio di un elisoccorso sul posto, che ha prelevato il ventottenne e lo ha trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il ragazzo adesso sta bene, è svenuto a seguito della forte paura e del forte dolore provati nel vedere il suo cane morire sotto i suoi occhi. Una scena che non è riuscito ad impedire e che probabilmente, non dimenticherà mai.

Sono episodi che purtroppo possono accadere e soprattutto sono episodi inaspettati ed imprevedibili. Perdere un cane fa male, perché per la maggior parte delle famiglie, è considerato come un figlio.

Una vicenda simile è accaduta a Grezzago, dove un cagnolino di nome Billy è caduto nel lago ed è morto affogato, nonostante un ragazzo si sia buttato in acqua per cercare di salvarlo.

Il padrone, un pensionato, davanti a quella scena, si è sentito male. È stato colpito da un malore. È stato soccorso e controllato dalla croce blu e adesso sta bene. L’uomo soffre di disturbi cardiaci.

Nel momento in cui Billy è caduto nel lago, i suoi proprietari si stavano scattando una foto. Il tutto è avvenuto in pochi attimi.