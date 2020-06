Cane finisce nel lago, è morto: inutili tutti i tentativi di salvarlo Cane finisce nel lago, un uomo si è gettato per salvarlo, ma è morto: il suo amico umano quando lo ha visto, è stato colpito da un malore

Una vicenda terribile, è avvenuta nella giornata di ieri, martedì 2 giugno. Una coppia di anziani era andata con alcuni amici a fare una passeggiata sul lago, quando all’improvviso il loro amato cane è finito in acqua ed è morto. Un uomo si è anche tuffato per provare a salvarlo, ma il cagnolino aveva già perso la vita.

Un evento drammatico, che ha sconvolto gli amici umani del piccolo Billy, che lo avevano adottato circa 17 anni fa.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a Sarnico, in provincia di Bergamo. Erano andati lì, da Grezzano, vicino Milano, per passare una giornata diversa.

Il cucciolo era al guinzaglio e all’improvviso, mentre il gruppo di amici stava provando a fare una foto, è caduto in acqua. In molti hanno sperato che riuscisse ad uscire.

Erano tutti con il fiato sospeso ad aspettare. Un uomo di 40 anni, però, invece di rimanere fermo ha deciso di tuffarsi, per provare a salvarlo, ma nonostante il suo disperato tentativo, quando ha tirato fuori Billy, era ormai senza vita.

Per il cagnolino non c’è stato nulla da fare e il suo anziano amico umano, quando lo ha visto, è stato anche colpito da un malore improvviso. L’uomo soffre di problemi cardiaci.

Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza, che è arrivata sul posto immediatamente. Il signore è stato colpito solo da un malessere temporaneo e poco dopo, è tornato a stare bene.

