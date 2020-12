La storia di Rosie sta commuovendo il web e migliaia di persone si sono complimentate con il gesto di una meravigliosa famiglia. Tutto è iniziato quando due bambine hanno chiesto come regalo ai loro genitori, la possibilità di adottare un cane. Si sono messe a cercare un animale bisognoso su internet e si sono imbattute proprio nella foto di Rosie.

Credit: The Dodo – YouTube

La cucciola aveva bisogno di una famiglia, c’era solo un problema. Si trovava in Georgia, troppo lontano dalla loro città. Dopo la spiegazione della loro mamma e del loro papà, sull’impossibilità di adottare proprio quella cagnolina, le due bimbe si sono rassegnate.

Ogni giorno però, sono tornate sulla pagina dell’associazione, per controllare lo stato di adozione di Rosie. Sapevano che un giorno qualcuno l’avrebbe adottata e volevano soltanto assicurarsi che stesse bene.

L’ultimo annuncio per Rosie

Credit: The Dodo – YouTube

Durante uno dei quotidiani controlli, le piccole si sono ritrovate a leggere quello che per i volontari sarebbe stato l’ultimo annuncio per Rosie. La cucciola si trovava in un rifugio kill e se entro poche settimane non avrebbe trovato una famiglia, sarebbe finita sulla lista nera. Una lista che classifica i cani “non adottabili”, quelli malati o rifiutati da tutti. Cani che vengono poi soppressi, così da fare spazio ad altri animali.

Dopo aver letto quelle parole, le due bambine hanno iniziato a piangere disperate e ad implorare i loro genitori di fare qualcosa per salvare la cagnolina. Ma Rosie era troppo lontana da loro e nessuno poteva fare nulla.

La sorpresa per le due bambine

Credit: The Dodo – YouTube

All’insaputa delle due bambini, i genitori decisero di provare a contattare l’associazione e proporre ai volontari di far arrivare Rosie sino a loro.

Naturalmente, i ragazzi hanno accettato la proposta e oggi Rosie vive con le due splendide padroncine.

Credit video: The Dodo – YouTube

Il video del momento in cui la mamma arriva a casa con la cagnolina, è stato pubblicato sul web ed ha fatto il giro del mondo in pochi giorni.

La reazione delle due bimbe è indescrivibile, un mix di emozioni e i loro occhi che non riescono a credere a quello che hanno davanti! Una storia meravigliosa che merita di essere conosciuta!