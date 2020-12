Volevano aiutare quel vecchio cane ma non potevano portarlo a casa per colpa delle regole: il gesto del figlio

Questa è la storia di un bambino che è riuscito a convincere la sua famiglia a cambiare casa pur di adottare il cane anziano incontrato poco tempo prima in un rifugio per animali randagi. Dove vivevano prima, infatti, non accettavano animali domestici. E il ragazzino voleva a tutti i costi dare una casa a quel povero cagnolino.

Fonte Pixabay

Kathleen Marie vive a Cochranville, Pennsylvania (USA). Insieme ai suoi figli si è offerta di prendersi cura degli animali che vivono in difficoltà dove abitano. Purtroppo non potevano adottarli, visto che l’edificio dove vivevano non accettavano cani o altri pets.

Tutto è cambiato quando un cane di nome Capote di 11 anni è apparso nella loro vita. Il cagnolone anziano è riuscito a fidarsi solo del figlio della donna: solo quando è arrivato lui si è lasciato andare.

Il ragazzo voleva dargli di più. E così ha chiesto alla mamma di portarlo a casa. Ma le regole dell’abitazione non potevano essere cambiate. In quel momento non potevano trasferirsi, così il ragazzino ha iniziato a raccogliere fondi per aiutare la famiglia.

Vendeva limonate, personalizzava magliette, vendeva snack. E alla fine ce l’ha fatta: con la famiglia hanno trovato una casa dove avrebbe potuto tenere con loro anche il povero Capote, che nessuno voleva adottare.

Adottare un cane anziano per salvargli la vita

La famiglia ha di fatto salvato Capote, perché difficilmente a quell’età avrebbe trovato qualcuno disposto ad accoglierlo nella sua casa.

La storia è stata condivisa sui social e come spesso accade è diventata virale in pochissimo tempo, a dimostrazione che le storie a lieto fine esistono ed è giusto raccontarle.

Fonte YouoTube Canal ao contrario

Capote ora potrà vivere gli anni che gli restano della sua vita con un tetto sulla testa, in una casa calda e con una famiglia che farà di tutto per renderlo felice.