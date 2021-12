Una vicenda davvero straziante è avvenuta poco tempo fa. Un gruppo di soccorritori per salvare la vita a 20 gatti, sono stati costretti ad entrare in una casa in condizioni disastrate. Le feci erano perfino sul letto in cui dormiva quello che avrebbe dovuto essere in loro amico umano.

Un episodio che ha scosso moltissime persone, ma soprattutto i volontari. Non si sarebbero mai aspettati di vedere una cosa simile nella loro vita.

Il tutto è iniziato quando i ragazzi di Muncie, nell’Indiana, hanno ricevuto una segnalazione su questi gattini. Avevano bisogno di aiuto, poiché da soli non ce l’avrebbero fatta. Così hanno allertato i volontari di Humane Society, che sono preparati a queste vicende.

Sul posto è stato anche necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Tutti sapevano che la situazione era drammatica, ma quando sono entrati nell’appartamento, non si aspettavano di vedere una cosa simile.

La casa era in condizioni davvero disperate. C’era tanta sporcizia e le feci erano arrivate ovunque. Avevano anche ricoperto il letto in cui dormiva quello che doveva essere il loro amico umano.

Dentro l’abitazione c’era un odore forte e disgustoso. I ragazzi hanno dovuto utilizzare delle maschere e delle tute particolari per entrare.

Le condizioni dei 20 gatti salvati dall’abitazione degli orrori

L’uomo ovviamente non era interessato ai gattini. Infatti si è arrabbiato quando ha visto quelle persone in casa. Per questo li ha lasciati presto andare. I ragazzi viste le condizioni degli animali, li hanno portati in fretta nel rifugio.

Ora stanno ricevendo tutte le cure e l’amore di cui hanno bisogno. Alcuni purtroppo hanno delle infezioni che devono essere curate con antibiotici. Altri invece, nonostante la triste esperienza, non risultano essere in pericolo di vita. Una delle soccorritrici intervenute, su questa triste vicenda, ha dichiarato:

