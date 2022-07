Anche i volontari piangono quando si trovano di fronte a storie così commoventi che trattenere le lacrime è assolutamente impossibile. Come ha fatto il protagonista della nostra storia di oggi, un volontario che piange per un cane nel rifugio che ha toccato le corde più profonde del suo cuore. Come è andata a finire la sua storia?

Fonte foto da Facebook di Tierschutz Berlin

Sir James era felice di vedere entrare dalla porta il dog sitter che lui amava. Lui era sempre lì per potergli dare un po’ di conforto dopo che era stato abbandonato. Ma l’ultima volta che ha aperto quella volta, il cane non sapeva che quella sarebbe stata l’ultima visita di quell’uomo che amava tanto.

Da tre anni Sir James viveva in un rifugio per animali di Berlino. Il cane di grossa taglia era amato da tutti i volontari per il suo carattere adorabile. E nessuno si capacitava del fatto che non arrivassero per lui richieste di adozione. Ormai era uno di famiglia.

Il volontario che andava a trovarlo spesso aveva creato un legame davvero profondo con Sir James. Non vedeva l’ora di vederlo entrare dalla porta, perché lui lo portava a passeggio e gli faceva tante coccole. Quanto era bello giocare insieme a lui.

Un giorno il volontario è andato come al solito a trovare Sir James, ma questa volta aveva una brutta notizia. Era vecchio, malato e lo staff del rifugio ha preso la straziante decisione di farlo arrivare al ponte dell’arcobaleno, per alleviare la sua condizione di salute.

Fonte foto da Pixabay

Volontario piange per un cane nel rifugio, deve dirgli addio per sempre

Pur di stare insieme a lui fino all’ultimo, quel volontario ha preso un giorno di ferie, così da trascorrerlo insieme a Sir James.

Quando ha chiuso gli occhi per sempre, almeno aveva accanto una persona che amava più di ogni altra al mondo.