I proprietari di Maggie, conoscendo l'amore della cucciola per la neve, hanno pensato di organizzare qualcosa per lei nel suo ultimo giorno

Siamo sicuri che quella che state per leggere sia una delle storie più commoventi di sempre, quindi vi consigliamo di preparare dei fazzoletti. La protagonista si chiamava Maggie ed era una meravigliosa femmina di San Bernardo. Purtroppo è stata colpita da un tumore incurabile e questo ha portato i suoi proprietari a prendere l’amara decisione di farla smettere di soffrire così tanto. Un momento drammatico, che però non poteva avvenire prima che lei esaudisse il suo ultimo desiderio.

Quello tra Maggie, la sua mamma ed il suo papà Elija è stato un amore assolutamente profondo che è durato per tanti anni. Purtroppo, qualche tempo fa, hanno scoperto che la cagnolina soffriva di un tumore molto aggressivo e incurabile.

Per questo motivo, per evitare che la loro amata cucciola soffrisse troppo ed inutilmente, Elija e sua moglie hanno preso l’amara decisione di accompagnarla verso il ponte dell’arcobaleno.

Ma prima di affrontare quella dolorosa giornata, la coppia ha pensato di esaudire un ultimo desiderio di Maggie.

Un ultima giornata speciale per Maggie

Elija e sua moglie sapevano bene che la cosa che la loro cucciola amava più di tutte era trascorrere giornate intere sulla neve, rotolarsi e sdraiarsi su di essa.

Sebbene in quel periodo nella loro città non era così freddo da consentire alla neve di scendere da cielo, i due hanno avuto comunque un’idea che poteva risolvere il problema.

Hanno scritto un lungo post sui social, raccontando la storia della cucciola e spiegando quello che volevano fare per lei prima che se ne andasse per sempre. Nell’annuncio chiedevano se qualcuno avesse una macchina per neve e se potesse vendergliene un po’ per realizzare quel desiderio.

Tra i tanti che hanno letto e condiviso il post, c’erano anche gli operai del Salt Lake City County Ice Center, il palaghiaccio della città.

Loro non solo hanno creato dal nulla tanta neve da ricoprire quasi tutto il giardino di Elija, ma gliel’hanno anche consegnata a domicilio e regalata, senza prendere nemmeno un soldo.

Le foto di Maggie che si gode il suo trono innevato, con la faccia felice e soddisfatta, hanno fatto rapidamente il giro del web.

Nulla potrà mai curare le ferite nel cuore di Elija per aver dovuto salutare per sempre la sua cagnolina, ma vederla così felice, per un’ultima volta, sarà un’immagine serena che non dimenticherà mai.