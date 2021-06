Un volontario che vive a Londra, ha voluto condividere sul web l’incredibile salvataggio che ha effettuato poco tempo fa. Ha salvato una mamma gatta con i suoi cuccioli, che erano nascosti su un albero, dentro un nido di uccelli. Per fortuna grazie al suo intervento, tutti hanno trovato una casa e una famiglia amorevole.

CREDIT: FACEBOOK

Negli ultimi anni, per evitare che questi poveri animali in difficoltà perdano la vita, sono nate migliaia di associazioni.

Questi ragazzi dal cuore enorme ogni giorno si impegnano per trovare degli amici umani per questi cuccioli, che non hanno avuto un inizio di vita molto semplice. Grazie al loro lavoro ed impegno, tanti piccoli a quattro zampe hanno avuto il lieto fine che desideravano.

In questa vicenda, Ruth Goller ha saputo, tramite alcuni amici, di una famiglia di felini che viveva nel suo quartiere. Non avevano una casa ed avevano bisogno di aiuto e cure in fretta.

CREDIT: FACEBOOK

Proprio per questo motivo il volontario ha fatto il possibile per riuscire a trovarli. Ha cercano nei giardini ed anche in alcune case abbandonate, ma di loro non c’erano tracce.

Il nascondiglio della mamma gatta e dei suoi piccoli

Dopo alcune settimane di tentativi senza successo, il ragazzo ha deciso di installare una telecamera. È proprio grazie ai filmati di sorveglianza che ha scoperto tutta la verità della famiglia a quattro zampe.

Ruth nei video ha visto che la mamma teneva al sicuro i suoi cuccioli su un albero, proprio dentro un nido per uccelli. Un nascondiglio insolito che ha lasciato a bocca aperta migliaia di persone.

Il volontario alla fine, con molta pazienza, è riuscito a conquistare la fiducia della madre ed ha portato tutti nel rifugio, affinché potessero ricevere le cure e le attenzioni di cui avevano bisogno.

CREDIT: FACEBOOK

Per fortuna grazie all’intervento di questo ragazzo dal cuore enorme, i tre gattini ed anche la loro mamma, hanno trovato delle famiglia umane disposte ad adottarli. Sono tutti in buone mani e finalmente hanno avuto la seconda possibilità di vita che merita ogni animale.