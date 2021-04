Pochi giorni fa, un gruppo di volontari ha deciso di pubblicare una vicenda che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Il protagonista è un dolcissimo gatto, chiamato Puffo, che nella sua vita ha conosciuto solo la parte crudele degli esseri umani. Lo hanno abbandonato in condizioni davvero disperate.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per questi ragazzi. Erano nel loro rifugio ed erano impegnati nelle solite faccende.

Ad un certo punto, un uomo è andato a suonare alla loro porta e tra le sue braccia aveva il piccolo a quattro zampe. I volontari nel vederlo sono rimasti sconvolti, poiché non avevano mai visto una cosa del genere.

Puffo aveva la pelliccia viola ed in più aveva delle ferite in molte parti del suo corpo. Si vedeva che era stato utilizzato come esca per addestrare i cani e questo ovviamente ha spezzato i cuori di tutti.

CREDIT: FACEBOOK

Il medico sin da subito lo ha sottoposto ad un accurata visita ed i ragazzi, poco dopo, hanno provato a tosarlo. Puffo aveva bisogno di cure e trattamenti per tornare in salute, ma la sua strada per la guarigione era molto lunga.

La nuova vita di Puffo

Grazie all’amore, alle cure ed alla tenacia di queste persone meravigliose, ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Aveva sofferto molto nella sua vita, ma dopo tutto ciò che hanno fatto per lui, ha capito che poteva lasciarsi andare.

Ha fatto amicizia con un’altra gattina cieca, chiamata Wanda. Entrambi hanno avuto un passato difficile da dimenticare, ma con il legame che hanno instaurato sono riusciti ad andare avanti.

I ragazzi credevano che la pelliccia di Puffo sarebbe rimasta viola per sempre. Però alla fine, dopo poche settimane, hanno iniziato a notare che in realtà il suo pelo era grigio e vederlo trasformarsi, è stato davvero incredibile per tutti.

CREDIT: FACEBOOK

Il dolcissimo gatto ora è tornato a stare bene, ma è stato possibile solo grazie alle cure di queste persone meravigliose. Ha anche trovato una famiglia disposta ad adottarlo e a donargli ciò di cui ha bisogno.