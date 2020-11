Agente di polizia trova Wilbur sotto il cavalcavia di un'autostrada: era in condizioni disperate

Una terribile vicenda ha colpito la California nelle ultime settimane. Un cane chiamato Wilbur è stato trovato sotto il cavalcavia di un’autostrada in un condizioni disperate. Qualcuno voleva mettere fine alla sua vita ed aveva deciso che quella era la soluzione più logica. Ora sta guarendo da tutti i traumi subiti.

CREDIT: FACEBOOK

L’evento è avvenuto poche settimane fa. Era un giorno come un altro per un agente di polizia. Stava facendo il solito giro di perlustrazione.

All’improvviso, mentre stava passando in una strada deserta, ha trovato un cane agonizzante a terra. Non riusciva ad alzarsi a causa dei traumi subiti e le sue condizioni erano davvero critiche.

Il poliziotto ha capito in fretta la gravità della situazione e senza rifletterci, ha preso il cucciolo tra le sue braccia e lo ha fatto salire sulla sua auto. Sapeva che le sue possibilità di sopravvivere erano davvero basse, ma aveva intenzione di provare.

CREDIT: FACEBOOK

Per questo lo ha portato tempestivamente nella clinica veterinaria della città ed il medico lo ha sottoposto subito ad un’accurata visita. La diagnosi è stata sconcertante e drammatica per tutti.

Hanno scoperto che Wilbur a causa della caduta, aveva riportato la rottura del femore, denti rotti e diverse abrasioni. La sua strada per la guarigione era lunga ed in salita, ma tutti volevano fare il possibile per aiutarlo.

Il lieto fine di Wilbur

CREDIT: NJ.COM

Il veterinario lo ha sottoposto ad un delicato intervento e lo ha tenuto ricoverato per diverse settimane. In quei giorni il cucciolo ha fatto molti miglioramenti e in più, le sue possibilità di sopravvivere sono anche aumentate.

Alla fine un gruppo di volontari hanno trovato una famiglia affidataria disposta a tenerlo, durante la sua convalescenza. Wilbur nonostante ciò che ha vissuto, ha ancora fiducia negli esseri umani ed ama soprattutto poter passare il tempo a correre e a divertirsi.

CREDIT: FACEBOOK

L’agente di polizia che lo ha trovato, ora sta indagando su tutta la vicenda. Vuole trovare il responsabile di tale crudeltà, ma al momento non è riuscito ancora a trovare le informazioni necessarie.