In estate non solo l’aria si fa bollente, ma anche le nostre strade diventano roventi. Poco male per noi esseri umani che camminiamo con ciabatte e infradito ai piedi, ma come fare per proteggere le zampe del cane dall’asfalto caldo tipico di questa stagione che di anno in anno si fa sempre più afosa.

I cani hanno bisogno di passeggiare spesso, anche in estate. Ma talvolta i proprietari non tengono in considerazione che nelle giornate estive l’asfalto delle nostre strade può raggiungere temperature così alte da ustionare i cuscinetti delle zampe dei cani.

Se in estate spesso ci preoccupiamo di possibili colpi di calore nel cane, non dobbiamo nemmeno sottovalutare quanto l’asfalto e il suo calore possono causare danni alle zampe dei cani. Anche perché se fuori si arriva a 30 gradi, l’asfalto può raggiungere temperature che vanno dai 55 gradi in su. Nessuno camminerebbe mai su una strada bollente a piedi nudi.

Quando esci in passeggiata con Fido in estate, prova a toccare l’asfalto tenendo il palmo a terra per 7 secondi. Se la temperatura è alta per la nostra mano, allora forse è meglio prendere delle precauzioni per Fido.

Fonte foto da Pixabay

Zampe del cane e asfalto caldo, rimedi per Fido

Come fare in estate?

Evita passeggiate durante le ore più calde della giornate e nelle prime ore serali.

Porta a passeggio Fido prima delle 10 del mattino e dopo le 20.

Cerca di camminare in zone ombreggiate, meglio se in parchi con erba e non su marciapiedi e strade di asfalto.

Rinfresca spesso il cane bagnandolo.

Applica creme protettive sui cuscinetti.

Adotta delle scarpe o dei calzini protettivi se proprio non ne puoi fare a meno.

Quanto torni a casa controlla le zampe del cane e lavale con acqua fresca.

Se ci sono già delle lesioni usa delle creme apposite.

Fonte foto da Pixabay

Nel dubbio, chiedi sempre consiglio al medico veterinario.