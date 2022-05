Zelda trova la sua casa per sempre: la cagnolina triste ha una famiglia

Questa è una bella storia a lieto fine. La principessa triste Zelda trova la sua casa per sempre, dopo aver trascorso tanto, troppo tempo in solitudine. Finalmente ora Zelda una famiglia che la ama e si prenderà cura di lei per il resto della sua vita. Una vita che finora non era stata proprio facile, ma che finalmente ha avuto la sua svolta definitiva.

La storia di Zelda aveva commosso tutti quanti. In molti avevano definito il cane abbandonato in un box nel rifugio come una principessa triste. Lei avrebbe tanto voluto un’adozione del cuore, ma a quanto pare non c’era nessuno disponibile a prendersi cura di lei.

Come nelle fiabe più belle, però, anche la sua storia può finalmente avere un lieto fine degno di questo nome. Zelda ha trovato la sua casa per sempre, una famiglia che l’ha incontrata nel rifugio e che si è innamorata perdutamente del suo adorabile carattere.

La cagnolina di razza Pit Bull viveva da qualche tempo in un canile. L’avevano trovata mentre vagava tutta sola in strada. Non aveva un microchip. E nessuno l’ha mai cercata. Era solo al mondo. E da quando è entrata in canile è rimasta lì per diverso tempo.

Ma ben presto la sua vita è cambiata per sempre, grazie a una nuova famiglia che si è innamorata di lei a prima vista. Hanno deciso di chiamarla Maya. Da quel giorno la dolce principessa triste ha “ritrovato il sorriso”, grazie a persone di buon cuore che ora si occupano di lui.

Zelda trova la sua casa per sempre e non è più una principessa triste, ma felice

Maya è felice, serena, vivace, adora la sua nuova casa e non smette mai di ringraziare per sempre Giuseppe e Sara che l’hanno accolta nella loro casa in provincia di Roma.