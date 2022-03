Il bellissimo video realizzato dai volontari per l'adozione di Fido: dopo tanti rifiuti, il pit bull ha trovato il suo lieto fine

Fido è un pit bull abbandonato dalla sua famiglia e salvato dai volontari del rifugio West County Shelter. Per tanto tempo ha vissuto in un box, curato dai soccorritori, ma rifiutato da ogni possibile adottante a causa della sua razza.

La maggior parte delle persone sono convinte che un pit bull sia un cane pericoloso, soprattutto se si tratta di un randagio e di un cane abbandonato.

Proprio per questo motivo, quando finalmente è arrivato il giorno dell’adozione di Fido, dopo tanto tempo, i volontari hanno voluto fare qualcosa di speciale per il loro più vecchio e dolce ospite.

Dopo tutto, prima di arrivare al suo lieto fine, il pit bull ha sofferto molto.

I ragazzi hanno realizzato un bellissimo video parodia della sigla dello spettacolo di successo degli anni ’90, “The Fresh Prince of Bel-Air“!

Il video dei volontari per il cane Fido

Le immagini mostrano il pit bull “rappare” mentre si presenta come “Will Sniff“. Con costumi abbinati e immagini visive, i volontari hanno raccontato il viaggio di Fido dal suo arrivo alla sua adozione.

Prima, il povero pit bull nel box del rifugio e poi la sua uscita teatrale nelle stesse scene di Wlly, il principe di Bel-Air. La salita sul taxi e l’arrivo nella sua nuova e bellissima casa, dove finalmente potrà essere felice per il resto della sua vita.

Naturalmente, il video è diventato virale ed ha fatto il giro del mondo.

I volontari hanno mostrato un grande amore e compiuto un bellissimo gesto per un cane che è sopravvissuto solo grazie al loro intervento e che per tanto tempo è stato rifiutato da tutti.

Il lieto fine esiste, basta solo non perdere mai la speranza e non condannare un povero cane per la sua razza o perché qualcun altro lo ha condannato ad una vita triste.

Grazie a tutti coloro che hanno fatto tornare Fido a scodinzolare di nuovo.