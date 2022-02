Credete nei miracoli? L'avevano data per morta e la sua mamma si era ormai rassegnata: Zoey è stata ritrovata dopo 12 lunghi anni

Questa è la bellissima storia della cagnolina Zoey, ritrovata dopo 12 lunghi anni. La cucciola è stata adottata dalla sua mamma umana quando aveva soltanto sei mesi, dal canile della sua città.

Dopo altri sei mesi dalla sua adozione, è però accaduto qualcosa di straziante. La cagnolina è scomparsa nel nulla. Nonostante gli sforzi di Michelle per ritrovarla, gli anni sono passati e la speranza di riabbracciarla si è man man affievolita.

Quest’anno, nel 2022, è accaduto il miracolo che ormai la donna non credeva più possibile.

L’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin ha ricevuto una chiamata su un cane anziano che era solo in una proprietà rurale. Quella persona dall’altra parte della cornetta l’ha descritto come un animale “vecchio e malato“.

Lo sceriffo ha così richiesto l’intervento dell’associazione del posto e i volontari sono presti accorsi in aiuto del cane. Dopo averlo portato al rifugio, hanno scansionato il microchip ed è stato allora che hanno scoperto la sua storia e che si chiamava Zoey.

Zoey era scomparsa da così tanto tempo, nel 2015 e la società di microchip l’aveva effettivamente indicata come deceduta nei loro archivi.

Michelle si era trasferita, ma non aveva mai cambiato il suo numero di cellulare. Quando gli agenti l’hanno contattata per comunicarle la scioccante notizia, non riusciva a crederci.

Un video diventato virale su Facebook mostra il momento in cui la donna si è riunita con la sua cagnolina dopo 12 lunghissimi anni. Eccolo qui:

La cucciola non sembra riconoscerla nel filmato, ma era più che comprensibile dopo così tanto tempo.

Oggi è tornata a casa ed ha anche un altro cane anziano con cui giocare. Se Zoey potesse parlare, probabilmente avrebbe molto da dire. Dove è stata in tutti questi anni? Ciò che conta è che finalmente è tornata dalla sua amorevole famiglia. Un lieto fine da favola.