Dalla Georgia, negli Stati Uniti d’America, arriva una storia che fa venire i brividi. All’improvviso e senza un’apparente motivazione, ragazzino 11enne si butta già dal pulmino della scuola in corsa e finisce in mezzo alla strada. Secondo quello che emerge dalla prima ricostruzione dei fatti, lo avrebbe fatto per scappare dai bulli.

Fonte Pixabay

Il ragazzo, che frequenta la Middle School di Loganville, città degli Stati Uniti d’America, situata in Georgia, nella Contea di Walton e in parte nella Contea di Gwinnett, era vessato ogni giorno dai bulli, come ha raccontato il suo papà.

Avrebbe compiuto quel gesto che sarebbe potuto costargli la vita proprio per fuggire dai bulli, che anche sul mezzo gli davano il tormento. I funzionari della sua scuola non aveva fatto niente per aiutarlo e lui si è gettato giù dallo scuolabus.

L’incidente ha avuto luogo sulla Highway 81 vicino a Youth Monroe Road. Il papà del ragazzo aveva già denunciato il fatto che il figlio fosse vittima di bullismo, proprio sull’autobus che lo portava a scuola, ma non solo, anche a scuola.

Il figlio è spesso preso di mira dai bulli della scuola. Che si vantano anche in video che circolano sui social network. Non solo lo hanno deriso, ma lo hanno anche picchiato. E lui non ne poteva più, tanto da compiere quel folle gesto. Intanto è stata aperta un’inchiesta per fare chiarezza sulla situazione.

11enne si butta giù dal pulmino: quali sono le sue condizioni di salute?

Il giovane ragazzo di soli 11 anni buttandosi giù dallo scuolabus ha urtato contro un furgoncino. L’uomo che era al volante ha subito accostato per prestargli i primi soccorsi.

Fonte Pixabay

Lo studente della Youth Middle School di Loganville ha riportato una forte commozione cerebrale e la rottura di un gomito. Subito è stato portato al Children’s Healthcare di Atlanta.