12 enne trova la sua matrigna incosciente sul letto e riesce a salvarle la vita 12 enne trova la sua matrigna incosciente e fa subito una chiama: "asciugati le lacrime, adesso devi salvare la vita della tua matrigna..." le dicono dall'altra parte della cornetta. Ecco cosa è accaduto

Una ragazza di 12 anni è diventata l’eroina della sua famiglia ed è stata nominata per il premio Pride of Australia. L’intero paese è rimasto commosso dalla sua maturità e dal suo coraggio. Alla sua giovane età ha salvato la sua matrigna, Diana Wickett, dalla morte o da un possibile coma dopo essere stata colta da un attacco ipoglicemico.

Sembrava essere una mattinata normale e tranquilla per Mikayla; una telefonata di sua nonna la svegliò senza immaginare cosa stesse succedendo alla sua matrigna. Lyn, 60 anni, ha chiamato a casa verso le 9:00, ed aveva bisogno di parlare con sua figlia per pianificare una giornata di shopping. Tuttavia, nel momento in cui Mikayla cercò di svegliare Diana per parlare con la madre, non riuscì a svegliarla.

Diana Wickett era sdraiata sul suo letto, ma non dormiva, bensì era incosciente a causa di un attacco ipoglicemico. Mikayla gridò forte alla matrigna senza riuscire a svegliarla. Decise dunque di chiamare il servizio di emergenza.

Dall’altra parte del filo, una donna ha indicato alla ragazza cosa doveva fare per controllare la situazione ed essere in grado di salvare la vita della sua matrigna. Tra le lacrime, la dodicenne ha dovuto concentrarsi per seguire correttamente ciascuna delle indicazioni.

Né Mikayla né l’operatore sapevano per certo cosa stava succedendo alla giovane donna. Tuttavia, sono riusciti a salvarle la vita.

“Asciugati le lacrime. Sei una persona meravigliosa per fare quello che stai facendo e vorrei avere una figlia come te”, ha detto a Mikayla Marianne Phillips, l’operatore del centro di controllo delle ambulanze del NSW.

Diana stava guardando la televisione quella mattina quando ebbe l’attacco ipoglicemico. Grazie alla chiamata di sua madre, così come la reazione e la maturità della ragazza, la donna è viva.

“Sono molto orgogliosa di me stessa per aver salvato una vita e dimostrato che non sono più una bambina”, ha detto Mikayla.

Ora l’intera famiglia di Mikayla e gli abitanti del Monte Annan, il sobborgo di Syney dove vive la giovane donna, sono orgogliosi di lei. Per questo motivo, i suoi vicini l’hanno nominata per il premio Pride of Australia e la sua candidatura è stata accettata. Mikayla è stata nominata per questo premio per il suo coraggio e l’azione eroica che ha salvato la vita alla sua matrigna.