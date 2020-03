12 regole per essere una donna perfetta. Un uomo pubblica le 12 regole per essere una donna perfetta. Scatta l'ira tra gli utenti causando migliaia di polemiche

Alexander Juan Antonio Cortés è un personal trainer, ballerino e si descrive come un “uomo d’affari solitario” nella biografia del suo sito Web, in cui afferma di sentirsi motivato da tutta la vita dal potere della mente e dal potenziale delle persone.

Riferisce che inizialmente voleva diventare un ballerino, ma dopo aver subito un infortunio ha dovuto rinunciare a quella pratica per studiare il funzionamento del corpo umano attraverso i pensieri. Recentemente, una pubblicazione che ha condiviso dal suo profilo Twitter è diventata virale, ha citato 12 regole per essere una donna perfetta, ha confessato di non immaginare che avrebbe causato così tante controversie.

Ma le sue regole hanno scosso le reti, generato un’ondata di reazioni da un gran numero di utenti indignati dalle sue richieste che vanno contro l’uguaglianza e la tolleranza. Dati i commenti negativi, ha chiarito che quelle donne che sono state offese dalla lista “sono arpie, semplicemente credono che solo perché esistono, sono preziose”.

L’uomo ha chiarito che se una donna leggesse l’elenco e fosse infastidita dal contenuto, allora “è una donna amara, che non dovrebbe stare con nessuno”. Secondo Alexander queste sono le 12 regole per essere una donna perfetta:

Cucina per la sua famiglia

Ha i capelli lunghi

Allontana gli amici che non sono pudici

E’ femminile

Si mantiene in forma

E’ aggraziata

E’ sensuale

Si depila (dovrebbe essere dato per scontato)

E’ alla moda e indossa colori femminili

Ama la sua famiglia più del lavoro

Ascolta suo marito

Si prende cura dei suoi figli.

Ma non era tutto, inoltre, ha aggiunto che raccomanda alle donne di andare in palestra per perdere peso, sostenendo che i cambiamenti ormonali che aumentano la loro sensibilità potrebbero essere dovuti all’eccesso di grasso corporeo.

Ha concluso dicendo: “Presta attenzione a tutte le donne che reagiscono negativamente a questo elenco. Signori, vedrete l’apice del femminismo delirante, donne che credono che, poiché esistono, sono preziose nonostante siano malvagie e orribili. ”

Alla fine scrisse con una sua foto: “Vedo che molte di voi donne sono disperate per la mia convalida e attenzione. Ecco un selfie che potete usare per soddisfare le vostre fantasie “. In risposta ai commenti negativi che stava ancora ricevendo, rispose: “Molte di voi povere donne, sembrate essere fregate, che sfortuna. Seguendo le lezioni sulla lista, potete diventare donne che attraggono uomini mascolini. ”

E non era tutto, Alexander voleva anche giustificarsi per non aver risposto a tutte le donne che avevano commentato i suoi post perché assicurava di limitarsi a parlare solo con ragazze che lui valutava da un otto in su, su una scala da zero a dieci.