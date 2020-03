La gentilezza dell’immigrato viene ricambiata

È meraviglioso sapere che ci sono persone che si preoccupano per i bisogni degli altri, persone generose e solidali con il prossimo. Lo hanno dimostrato i clienti e i vicini di un bar di La Coruña, che hanno raccolto denaro per pagare il viaggio ad Abdou, un immigrato senegalese che non aveva mezzi finanziari per recarsi nel suo paese e seppellire sua madre.

Abdou è in città da 15 anni e durante tutto questo tempo si è fatto conoscere e ha conquistato l’apprezzamento e l’affetto di tutti nel quartiere. In poche ore, i clienti del bar Chaflán de La Coruña hanno raccolto i soldi in modo che Abdou potesse andare nel suo paese per seppellire sua madre di 100 anni.

Quest’uomo, noto per la sua gentilezza e il suo carattere allegro, si trova in Galizia da 15 anni, dedicato alla vendita di strada. Sfortunatamente, Abdou ha ricevuto questo fine settimana la triste notizia della morte di sua madre in Senegal. Al grande dolore per la perdita di sua madre si aggiunse non avere i soldi per viaggiare e dirle addio.

I suoi amici al bar Chaflán hanno deciso di mettere un salvadanaio e pubblicare la sua storia su Facebook, provocando una grande reazione da parte della gente. Tutti simpatizzavano con questo grande uomo. “Abdou è un esempio di ciò che è pura e dura immigrazione, della lotta per ottenere documenti a sostegno della sua famiglia nel suo paese, del duro lavoro quotidiano”, ha dichiarato parte della pubblicazione.

Hanno anche scritto sulla pagina Facebook che Abdou lavora ogni giorno, non importa se è inverno o estate, se piove o è molto soleggiato. Ecco perché gli abitanti di Coruña e i clienti del bar Chaflán hanno deciso di fare qualcosa per aiutarlo. Hanno raccolto denaro e messaggi emotivi.

Grazie alla generosità delle persone che si sono commosse davanti a questa situazione, martedì scorso Abdou aveva già i soldi per il biglietto aereo per il suo paese e qualcos’altro per le sue spese.

Questo nobile uomo noto a tutti in Galizia per il suo buon comportamento e il suo rispettoso trattamento verso i vicini, ha espresso la sua gratitudine per la generosità e l’affetto che gli hanno mostrato, non potrà mai dimenticare la solidarietà dei suoi vicini.

Il 16 aprile, questo vicino di Galizia tornerà in Spagna perché con i soldi che guadagna grazie alle vendite di strada mantiene la sua famiglia in Senegal.