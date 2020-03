Va dal dottore per una semplice tosse, ma le dicono che se non inizia subito il trattamento potrebbe perdere la vita in 48 ore

La tosse è la condizione respiratoria più comune. Forse per questo motivo, molte persone non prestano la dovuta attenzione a questo sintomo e lo considerano innocuo. Tuttavia, una donna di Durham, in Inghilterra, rimase sbalordita quando apprese che la sua tosse persistente era un sintomo della sua leucemia.

Louise Moreton, 35 anni, ha dovuto iniziare un ciclo di chemioterapia 48 ore dopo la diagnosi di leucemia perché la sua vita era terribilmente compromessa. La donna si era trasferita da Melbourne a Durham nel 2017 e ha sempre considerato la sua fastidiosa tosse causata da condizioni meteorologiche e stress.

Nell’agosto 2017, appena un mese dopo aver iniziato una nuova vita in Inghilterra con suo figlio di sei anni, Leo, e suo marito, la signora Moreton, ha iniziato a sentirsi stanca. La donna ha sviluppato una tosse persistente che ha attribuito a un sistema immunitario debole, a causa dello stress del trasloco.

Tuttavia, la donna ha iniziato a perdere sangue dal naso e ad avere vampate di calore notturne che l’hanno messa in allerta. Inoltre, Louise ha iniziato a perdere peso, anche se ha affermato di mangiare come sempre. A quel punto, ha deciso di sottoporsi a un esame del sangue urgente il 3 novembre 2017.

Il risultato fu devastante, Louise aveva la leucemia mieloide acuta, un tipo di tumore dei globuli bianchi. Immediatamente, fu ricoverata al Freeman Hospital di Newcastle per iniziare il suo trattamento e rimase isolata per sei settimane, poiché il suo sistema immunitario era abbastanza compromesso.

“Mi è stato detto che non potevo andare a casa e che dovevo iniziare il trattamento entro 48 ore o sarei morta, è stato così scioccante”, ha dichiarato Moreton. Dopo aver terminato il primo ciclo di cure, i medici l’hanno dimessa ed è stata in grado di tornare a casa per stare con la sua famiglia a Natale. Ma durante il soggiorno, Louise contrasse un’infezione e dovette tornare di nuovo in ospedale. Da lì avrebbe iniziato altre due sedute di chemioterapia.

Nel marzo 2018 Louise Moreton è entrata in remissione, i sintomi del cancro erano scomparsi. A luglio, la donna è tornata a Melbourne con suo marito e suo figlio per stare di nuovo con tutta la sua famiglia. Dopo aver vissuto questa esperienza, Louise ha deciso di iniziare a lavorare instancabilmente con l’ente benefico Leukemia Care.



“Sono stata coinvolta in Leukemia Care poco dopo la mia diagnosi. Ho aderito ad alcuni dei loro gruppi di supporto, che sono stati la mia salvezza”, ha detto la signora Moreton. Attraverso la campagna #spotleukaemia, Louise sta aumentando la consapevolezza dei sintomi e della cura della leucemia. La donna sta condividendo la sua storia per mettere in guardia le persone sull’importanza di consultare uno specialista quando notiamo qualcosa di sbagliato o diverso nel nostro corpo.

Attendere così a lungo senza essere controllati avrebbe potuto costare la vita di questa donna, che non immaginava che la sua tosse persistente fosse un sintomo di leucemia.