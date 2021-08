Questa è la storia di una ragazzina davvero molto coraggioso. La 12enne fa arrestare il padre perché era solito picchiare la madre e lei non ne poteva più di sopportare quella situazione. E così ha deciso di chiamare la Polizia per poter denunciare il genitore: gli agenti sono prontamente intervenuti per aiutare la bambina e la sua mamma.

La giovane adolescente ha visto il padre che picchiava la madre e ha subito deciso di chiamare gli agenti di Polizia per poter aiutare la donna che stava subendo le violenze del marito durante un litigio davvero molto acceso. Tutto ha avuto luogo nella notte scorsa nella città romagnola di Rimini.

Intorno all’una di notte la centrale operativa della Polizia ha ricevuto una telefonata in cui una ragazzina in lacrime ha chiesto aiuto. Durante la chiamata l’adolescente ha chiesto agli agenti di intervenire perché il padre stava picchiando la madre. Quando sono arrivati lei era in strada e stava piangendo disperata.

La ragazzina ha accompagnato gli agenti nella stanza d’albergo dove la famiglia soggiornava. E qui hanno trovato un uomo italiano di 35 anni che all’inizio ha negato la lite e l’aggressione, ma poi di fronte all’evidenza dei segni sul corpo della moglie non ha più potuto mentire.

La mamma della 12enne, infatti, è apparsa di fronte agli agenti provata, con gonfiori sul labbro superiori ed evidenti segni di percosse sulla guancia sinistra. La vittima ha anche deciso di raccontare tutto agli agenti, parlando di violenze già subite in passato, sia fisiche sia verbali, anche di fronte ai figli minori.

12enne fa arrestare il padre: aveva già picchiato la madre in passato

La donna ha detto di non aver mai denunciato l’uomo per paura di ripercussioni anche nei confronti dei bambini.

A testimoniare contro l’uomo anche altri ospiti dell’albergo che hanno sentito urla e insulti. La donna è stata accompagnata in pronto soccorso. Mentre l’uomo che ha precedenti penali è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere.