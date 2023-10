13enne contro la madre 45enne: l’avrebbe accoltellata alla gola

Un ragazzino di 13 anni avrebbe accoltellato alla gola la madre di 45 anni. Sono in corso le verifiche e gli accertamenti del caso per capire cosa possa essere successo in questa casa di Modena

Indagini in corso a Modena, in una casa in cui un 13enne sarebbe andato contro la madre 45enne accoltellandola più volte alla gola. Gli investigatori stanno procedendo con le indagini e si mantiene il massimo riserbo, vista la delicatezza del caso. Bisognerà ricostruire la dinamica di quanto accaduto tra il minorenne e la madre: cosa è successo, perché è successo e chi era presente in quel momento in casa.

Fonte foto da Pixabay

Secondo quanto ricostruito in queste prime ore, una donna di 45 anni sarebbe stata aggredita dal figlio di appena 13 anni, in un paese in provincia di Modena, in Emilia Romagna. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche, ma fonti ospedaliere rassicurano: la 45enne non sarebbe più in pericolo di vita.

L’elisoccorso del 118, un’ambulanza e un’auto dei Carabinieri ha subito raggiunto la casa dove un ragazza di 13 anni avrebbe accoltellato la mamma di 45 anni. Bisogna agire con cautela, dal momento che c’è un minorenne coinvolto nel caso.

I sanitari hanno trasferito la donna di 45 anni, aggredita dal figlio di appena 13 anni, presso il Policlinico di Modena. Anche se in un primo momento le sue condizioni sono apparse critiche, adesso i medici sono più tranquilli.

Per la donna la prognosi è di una ventina di giorni circa. La sua situazione non desta più preoccupazione, anche se in un primo momento si è temuto il peggio. Non si sa a chi sia stato affidato ora il ragazzino di 13 anni.

13enne contro la madre 45enne con un coltello in mano: la donna non è in pericolo di vita

L’aggressione da parte del figlio 13enne ai danni della mamma è avvenuta nella mattinata di domenica 22 ottobre, in una casa che si trova in un paese della provincia di Modena, a Fossoli, frazione di Carpi.

Fonte foto da Pixabay

Tutto sarebbe scaturito da un litigio tra l’adolescente e la madre. La situazione sarebbe presto degenerata nella casa in via Aguzzoli.