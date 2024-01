Un ragazzo 13enne ha perso la vita a scuola. Come raccontato da chi ha assistito alla scena, stava salendo le scale per raggiungere la sua classe. Ha avuto però un malore che è risultato fatale

Dolore in una scuola secondaria di primo grado di Reggio Emilia. Un ragazzino 13enne perde la vita a scuola mentre sta facendo le scale per raggiungere la sua classe. Come raccontato da chi ha assistito alla scena, l’adolescente improvvisamente si è sentito male. Il malore gli è stato purtroppo fatale. La preside parla di un dolore collettivo davvero troppo grande da affrontare.

Sono tutti sgomenti alla scuola media Manzoni di Reggio Emilia. Nella mattina di lunedì 8 gennaio 2023, al rientro dalle vacanze di Natale, un ragazzino di soli 13 anni ha perso la vita per un malore che non gli ha dato scampo.

Erano quasi le 8 del mattino e la campanella stava richiamando tutti gli studenti in classe. I suoi compagni erano già quasi tutti al banco. Il ragazzino di 13 anni è entrato a scuola e stava salendo le scale per raggiungerli, ma un malore lo ha fermato prima.

Secondo quanto raccontato dal personale scolastico che era presente in quel momento, il ragazzino si è sentito male e si è accasciato al suolo. Immediata la chiamata al 118, ma i tentativi dei soccorritori di rianimarlo sono risultati vani.

Gli operatori sanitari lo hanno immediatamente trasferito all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. I medici, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Pare che non avesse alcuna patologia pregressa.

Fonte foto da Pixabay

13enne perde vita scuola: le parole della preside

Alessandra Landini, direttrice scolastica dell’istituto emiliano, spiega il dolore di tutta la scuola:

Siamo sgomenti, un dolore imprevedibile, una disgrazia terrificante per l’intera comunità scolastica. Saremo fermi nel fare quadrato attorno alla famiglia e nel cercare una figura che possa essere di supporto psicologico ai ragazzi.

Fonte foto da Pixabay

Il ragazzino era figlio unico e frequentava la terza media. Aveva vissuto per un periodo all’estero e a settembre era tonato a Reggio Emilia.