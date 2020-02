15 anni, entra il bagno e non ne esce più viva "Mia figlia è entrata in bagno, dopo un po' l'ho chiamata ma lei non rispondeva" Le parole di una madre devastata, la figlia era già morta. Ecco cosa è accaduto e perché vuole avvertire tutti

I telefoni cellulari sono diventati una parte fondamentale della nostra vita. Sempre più persone dedicano gran parte della giornata allo schermo del proprio telefono cellulare senza sapere che ciò può avere conseguenze catastrofiche. Una giovane ragazza di Marsiglia, in Francia, ha perso la vita perchè il suo caricabatterie per smartphone è caduto in acqua mentre faceva il bagno.

I suoi genitori l’hanno trovata senza vita. Nel bel mezzo di questa situazione dolorosa vogliono inviare un messaggio per cercare di salvare la vita degli altri.

“Ho tre figli. Ogni giorno ricordo loro di non portare mai il telefono in bagno. “

La ragazza si chiamava Tiffen. Come molti giovani della sua età, amava passare il tempo libero chiacchierando con i suoi amici e controllando i suoi social network. I suoi genitori hanno cercato di avvertirla dei pericoli di portare qualsiasi dispositivo elettronico in bagno. Sfortunatamente, questo non fu abbastanza. Il caricabatterie è caduto direttamente sul suo petto e ha perso la vita.

“Bussammo alla porta ma non rispose. L’abbiamo trovata sdraiata con il telefono sopra il suo corpo. Abbiamo scoperto che il caricabatterie era collegato. Non siamo riusciti a reanimarla. “

La cosa più scandalosa è che questa pratica sembra essere sempre più comune tra i giovani. Molti trovano davvero difficile separarsi dai loro dispositivi, anche quando vanno in bagno. Alcuni li portano con se’ per ascoltare musica, guardare un film o semplicemente continuare a chattare con i loro amici. Tiffen aveva appena 15 anni quando perse la vita. Serge, il padre della giovane ragazza, sta creando una campagna per cercare ulteriori misure di sicurezza, e richiedere alle aziende che fabbricano i caricabatterie qualche modo per prevenire questi incidenti.

“Devono aggiungere un fusibile, un interruttore automatico. Ogni giorno la tecnologia avanza sempre di più, ma abbiamo dispositivi che possono causare qualcosa di così terribile. Questo deve finire. Questo caricabatterie non dovrebbe essere sul mercato. Tiffen ha perso la vita per questo”, ha dichiarato il padre.

Per lui, anche il fatto che sua figlia stesse usando un caricabatterie che non era originale ha fatto la sua parte in questa tragedia. Tuttavia, gli esperti non hanno rivelato se ciò avrebbe potuto davvero fare la differenza nel terribile incidente della giovane donna. La cosa più importante è tenere qualsiasi dispositivo elettronico completamente lontano dall’acqua.

Ci uniamo alla famiglia di Tiffen in questi momenti dolorosi. Il suo caso non è isolato, ed è ora che tutti comprendano l’importanza di adottare misure di sicurezza e garantire la propria incolumità. Nessun giovane merita di andarsene in questo modo.