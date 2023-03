Parla dall’ospedale il ragazzo 15enne denunciato per incendio doloso dopo l’esplosione del falò a Taranto che avrebbe potuto avere un bilancio ben più grave. Il giovane afferma che con il padre avevano deciso di onorare la tradizione, che prevede di accendere dei fuochi in occasione della festa di San Giuseppe, il 19 marzo. Ma qualcosa è andato storto durante l’accensione.

Il falò non era autorizzato ma era una cosa nostra, lo preparano da due mesi perché è sempre strada una tradizione, la dovevamo rispettare, soprattutto per chi ci era venuto a guardare. Soprattutto ieri che c’erano molte persone. Ma sono rimasto traumatizzato e non lo rifarei mai.