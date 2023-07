Alicia Navarro si presenta a una Stazione di Polizia dell’Indiana per chiedere agli agenti di essere tolta dalla lista delle persone scomparse. Non c’è bisogno di continuare a cercarla, è viva e sta bene. La 18enne scomparsa da 4 anni, quando aveva solo 14 anni, ricompare così all’improvviso. Con una richiesta che ha lasciato tutti interdetti.

Quattro anni fa la ragazza di 14 anni era sparita nel nulla. A distanza di tempo Alicia Navarro, oggi diciottenne, si è presentata in una piccola stazione di polizia. Era il 15 settembre del 2019 quando l’adolescente scomparve in Arizona.

La ragazza decise di lasciare un biglietto a casa, con su scritto: “Scappa, ma tornerò, lo giuro. Scusate”. E la giovane ha mantenuto la promessa. In questi anni, però, Fbi e Center for Missing and Exploited Children l’hanno cercata ovunque, seguendo anche le tante segnalazioni giunte.

Nonostante le ricerche e le segnalazioni, gli agenti non hanno mai trovato tracce utili a trovare dove fosse finita. Poi martedì scorso la giovane donna, ormai maggiorenne, è andata in una stazione di polizia in Montana, vicino al confine tra gli Stati Uniti e il Canada.

Ai poliziotti la ragazza si è identificata, chiedendo di essere ufficialmente rimossa dall’elenco delle persone scomparse. Gli agenti l’hanno identificata e hanno chiamato la famiglia. Per la mamma si tratta di un vero e proprio miracolo: ormai non si aspettava di rivedere più la figlia scomparsa.

18enne scomparsa da 4 anni si ripresenta improvvisamente in una Stazione di Polizia: per la mamma è un miracolo

Per tutti coloro che hanno perso i propri cari, usate questo caso come esempio. I miracoli esistono. Non perdere mai la speranza e combatti sempre.

Queste le parole della mamma della ragazza scomparsa. Gli agenti stanno indagando per capire dove è stata in questi anni. E come sia arrivata in Montana dall’Arizona.