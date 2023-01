Finisce in manette il ragazzo 19enne che difende la mamma e il fratellastro dal patrigno, tentando però di togliergli la vita. Da quanto è emerso dalle indagini, a quanto pare non era la prima volta che il giovane interveniva per aiutare la donna e il figlio dall’uomo che viveva con loro. Questa volta, però, i Carabinieri di Desio lo hanno arrestato dopo la denuncia del compagno della madre.

La notte del 16 gennaio scorso il 19enne ha accoltellato il compagno nella madre. Voleva difendere lei e il fratellastro di 16 anni.

Ti ho detto centomila volte che non devi toccare mia madre e mio fratello.

Queste le parole del giovane mentre con un lungo coltello da cucina si avventava contro il patrigno, raggiungendolo all’addome e alla testa, rompendo la lama nella sua pancia.

L’ex operaio di 38 anni disoccupato era arrivato a casa della compagna di 58 anni, a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Hanno iniziato a litigare e l’uomo si è avventato con pugni e calci contro la donna.

Il figlio di 16 anni è intervenuto, ricevendo lo stesso trattamento dal 38enne. Così anche l’altro figlio della donna di 58 anni, avuto da una precedente relazione, ha deciso di intervenire, prendendo un coltello da cucina e usandolo con una forza tale da romperlo nel suo addome.

Fonte foto da Pixabay

L’uomo è uscito di casa, soccorso da un passante che stava passeggiando poco distante con il suo cane. In ospedale ha dato una ricostruzione non precisa di quanto avvenuto nella casa della compagna.

I Carabinieri di Desio hanno ricostruito l’esatta dinamica di quanto accaduto, ascoltando anche la donna, che non aveva mai presentato denunce nei confronti del suo compagno. La Procura della Repubblica di Milano ha disposto l’arresto del giovane, che si trova ora nella Casa Circondariale San Vittore di Milano.