Si trova in gravi condizioni in terapia intensiva una ragazza di 20 anni che era alla guida della sua auto. Ne ha perso improvvisamente il controllo, forse a causa di un malore

È in gravi condizioni una ragazza che ha perso il controllo della sua auto a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, in Veneto. La 20enne è ricoverata in terapia intensiva e i medici sono preoccupati per il suo stato di salute. Era alla guida della sua macchina, quando improvvisamente ha sbandato, finendo fuori strada. Forse ha avuto un malore. Soffriva anche di diverse problematiche fisiche negli ultimi tempi che potrebbero aver provocato il sinistro.

Lotta per sopravvivere in un letto d’ospedale del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova la ragazza di 20 anni che ha avuto un malore mentre era alla guida della sua auto. Erano le 19.30 di lunedì 15 gennaio.

La giovane, improvvisamente, ha sbandato con il suo mezzo, mentre percorreva via Remondina a San Martino di Lupari. Ha riportato lesioni davvero importanti. I soccorritori hanno immediatamente capito che le sue condizioni erano gravi e hanno disposto il trasporto urgente in ospedale.

Sul posto, immediatamente dopo l’impatto, non solo i sanitari del 118, che hanno tentato il tutto per tutto per lei, trasferendola subito in ospedale con un quadro clinico preoccupante. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Cittadella.

Gli agenti hanno fatto subito tutti i rilievi del caso e non escludono alcuna ipotesi. Hanno anche sequestrato il mezzo, come disposto dal pubblico ministero di turno Benedetto Roberti. Esclusa la complicità di terzi. Probabilmente ha avuto un malore.

20enne in terapia intensiva: ha avuto probabilmente un malore, soffriva già di problematiche fisiche

Secondo quanto si apprende, la giovane soffriva di problematiche fisiche che potrebbero aver innescato il malore che le ha fatto perdere il controllo del mezzo. Dopo il ricovero all’ospedale di Cittadella, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza a Padova. La prognosi è riservata.

Fonte foto da Pixabay

Nello sbandare, la 20enne non ha coinvolto altre auto o altri utenti della strada. A San Martino di Lupari in tanti la conoscono e oggi pregano per lei, perché possa riprendersi.